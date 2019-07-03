Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Юлия Кривошапко 
16:55 03.07.2019

Путин освободил взявших каникулы ипотечных заемщиков от НДФЛ

Заемщиков, взявших ипотечные каникулы, освободили от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ). Такой закон подписал президент Владимир Путин. Основные положения документа вступают в силу со дня официального опубликования.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Авторами поправок в Налоговый кодекс РФ выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и ряд депутатов и сенаторов.

По действовавшей ранее редакции предоставление гражданам "ипотечных каникул" влекло за собой налоговые последствия, связанные с бесплатным пользованием деньгами. Доходы заемщика, полученные во время каникул в виде разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования ЦБ, и суммой фактически уплаченных процентов по ипотеке подлежали налогообложению по ставке в 35 процентов.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Многодетные семьи получат выплаты для погашения ипотеки

Законодатели пришли к выводу, что уплата заемщиком налога в период "ипотечных каникул" не соответствует концепции поручения президента. Владимир Путин давал задание полностью освободить заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию, от платежей, включая и налоговые.

Возможность уходить на каникулы на срок до шести месяцев появится у заемщиков с 31 июля. Воспользоваться ею смогут те, кто ранее не брал кредитные каникулы, платит ипотеку за единственное жилье и столкнулся со сложными жизненными обстоятельствами. Временный перерыв в платежах не будет считаться просрочкой, не обернется взысканием залога и не испортит кредитную историю. "Ипотечные каникулы" будут распространять как на новые, так и на ранее взятые займы.