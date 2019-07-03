Путин освободил взявших каникулы ипотечных заемщиков от НДФЛ

Авторами поправок в Налоговый кодекс РФ выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и ряд депутатов и сенаторов.

По действовавшей ранее редакции предоставление гражданам "ипотечных каникул" влекло за собой налоговые последствия, связанные с бесплатным пользованием деньгами. Доходы заемщика, полученные во время каникул в виде разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования ЦБ, и суммой фактически уплаченных процентов по ипотеке подлежали налогообложению по ставке в 35 процентов.

Законодатели пришли к выводу, что уплата заемщиком налога в период "ипотечных каникул" не соответствует концепции поручения президента. Владимир Путин давал задание полностью освободить заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию, от платежей, включая и налоговые.

Возможность уходить на каникулы на срок до шести месяцев появится у заемщиков с 31 июля. Воспользоваться ею смогут те, кто ранее не брал кредитные каникулы, платит ипотеку за единственное жилье и столкнулся со сложными жизненными обстоятельствами. Временный перерыв в платежах не будет считаться просрочкой, не обернется взысканием залога и не испортит кредитную историю. "Ипотечные каникулы" будут распространять как на новые, так и на ранее взятые займы.