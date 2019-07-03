Путин подписал закон о правилах перевода электронных денег

Банки и небанковские кредитные организации при проведении переводов электронных денег внутри России будут использовать только российскую платежную инфраструктуру. Закон с поправками на эту тему подписал президент РФ Владимир Путин. Он вносит изменения в статью 12 Федерального закона "О национальной платежной системе"
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Закон устанавливает для операторов электронных денег и платежной инфраструктуры требования, аналогичные действующим требованиям для платежных систем. Так, операторы должны будут привлекать только российскую платежную инфраструктуру для переводов электронных денег внутри страны. Передача сведений о таких переводах за рубеж запрещается, исключаются также односторонние отказы платежной инфраструктуры от выполнения своих функций. Изменения не касаются трансграничных переводов.
Ранее заявлялось, что цель изменений - обеспечить бесперебойные переводы электронных денег на территории России, а также операционную и технологическую независимость их операторов.
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