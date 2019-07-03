Путин поручил Минфину контролировать снижение ставок по ипотеке

Необходимо контролировать снижение уровня ипотечных ставок - с тем, чтобы оно не было номинальным. Такое поручение президент РФ Владимир Путин дал первому вице-премьеру - министру финансов Антону Силуанову.

Ранее глава государства поручил обеспечить льготную ипотеку под 6% для семей, в которых родились вторые и последующие дети, однако позже выяснилось, что банки с трудом переходят на новые условия в отношении ранее выданных кредитов. Тема поднималась на "Прямой линии" 20 июня.

На совещании президента с правительством министр доложил главе государства об исполнении его поручения, которое касалось снижения ипотечных ставок. Владимир Путин указал, что "нужно мониторить реальную ситуацию". Он подчеркнул, что не должно быть номинального снижения ставок. "Шесть на ум пошло, семь с ума сошло - это никого не интересует, сколько вы там посчитали, сколько нужно добавить, - указал президент. - Нужно, чтобы люди получали то, о чем мы договорились". То есть именно "6% кредиты должны быть".

- Надо проверить, просто, как это работает в жизни, - продолжил Путин. - Не каждый же месяц мне проводить эту "Прямую линию", чтобы выяснять, с чем люди сталкиваются в реальности.

Следить за ситуацией Минфин должен совместно с Центробанком, уточнил он.