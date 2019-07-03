Путин поручил утвердить план совершенствования госуправления

Проработать механизм привлечения средств энергокомпаний с госучастием к финансированию развития высоких технологий поручил президент по итогам Петербургского международного экономического форума.
Сделать это надо уже до 15 июля. Такие предложения должно представить правительство. Ряд компаний прямо названы в перечне: "Роснефть", "Российские сети", "Газпром", "Транснефть". Есть одно условие - возвратность и доходность вложений.
До конца лета нужно заключить соглашения о намерениях между Россией и организациями ТЭК с госучастием, включая "Роснефть", "Российские сети", "Газпром" и "Транснефть", для финансирования отдельных направлений развития высоких технологий.
Еще одно поручение - к концу лета правительству нужно совместно с кремлевской администрацией, Советом Федерации и Госдумой при участии экспертов подготовить и представить предложения по созданию механизма рассмотрения в приоритетном порядке вопросов нормативно-правового регулирования в сфере развития и внедрения высоких технологий.
Также глава государства указал правительству до 31 октября утвердить в рамках реализации нацпрограммы "Цифровая экономика РФ" план по совершенствованию госуправления путем внедрения цифровых технологий.
Минэкономразвития совместно с Минстроем при участии региональных властей поручено принять меры по совершенствованию механизма привлечения иностранных инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения.
Владимир Путин также поручил АСИ при участии региональных органов власти и институтов развития создать платформу для обмена лучшими практиками в области социально-экономического развития и их распространения.
До 15 сентября правительству совместно с РГО и РАН при участии экспертов нужно представить предложения по опережающему развитию Ангаро-Енисейского макрорегиона.
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