Путин поручил утвердить план совершенствования госуправления

Проработать механизм привлечения средств энергокомпаний с госучастием к финансированию развития высоких технологий поручил президент по итогам Петербургского международного экономического форума.

Сделать это надо уже до 15 июля. Такие предложения должно представить правительство. Ряд компаний прямо названы в перечне: "Роснефть", "Российские сети", "Газпром", "Транснефть". Есть одно условие - возвратность и доходность вложений.

До конца лета нужно заключить соглашения о намерениях между Россией и организациями ТЭК с госучастием, включая "Роснефть", "Российские сети", "Газпром" и "Транснефть", для финансирования отдельных направлений развития высоких технологий.

Еще одно поручение - к концу лета правительству нужно совместно с кремлевской администрацией, Советом Федерации и Госдумой при участии экспертов подготовить и представить предложения по созданию механизма рассмотрения в приоритетном порядке вопросов нормативно-правового регулирования в сфере развития и внедрения высоких технологий.

Также глава государства указал правительству до 31 октября утвердить в рамках реализации нацпрограммы "Цифровая экономика РФ" план по совершенствованию госуправления путем внедрения цифровых технологий.

Минэкономразвития совместно с Минстроем при участии региональных властей поручено принять меры по совершенствованию механизма привлечения иностранных инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения.

Владимир Путин также поручил АСИ при участии региональных органов власти и институтов развития создать платформу для обмена лучшими практиками в области социально-экономического развития и их распространения.

До 15 сентября правительству совместно с РГО и РАН при участии экспертов нужно представить предложения по опережающему развитию Ангаро-Енисейского макрорегиона.