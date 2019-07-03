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03.07.2019 20:08
Рубрика: Власть

Путин встретился с Шемякиным

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин побеседовал с художником и скульптором Михаилом Шемякиным и получил в подарок несколько книг.
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

"Я свыше 50 лет занимаюсь исследованием и анализом психологии человека в искусстве. И была создана такая лаборатория, которая занимается именно исследованиями того, что происходит на Западе, и сравнением с тем, что происходит в России", - рассказал Шемякин.

Фото: Руслан Исхаков / Центр Михаила Шемякина в Петербурге
В Петербурге представили рисунки Михаила Шемякина в стиле дзен

В одной из подаренных книг под названием "Следствие продолжается" Путин и Шемякин оказались вместе. "Да что вы?" - удивился глава государства.

Шемякин показал свою фотографию на обложке, а потом - черно-белую фотографию российского лидера на одной из страниц. "Ух ты, где это вы нашли такое?" - заметил президент. "Это постоянно выходит. Это, по-моему, уже десятый том. Я там помогаю, оформляю, делаю кое-какие заметки. Так что весь отдел передает вам большой привет. Все вас помнят, как всегда, молодым и деятельным", - сказал художник.

Еще Шемякин представил Путину папку с презентациями своих проектов, заметив, что надеется на то, что все его разработки навсегда останутся достоянием нашей страны. "Я фактически все свое творчество и все, что собрано, и свои идеи я хочу передать России, чтобы после моего ухода - мы все не вечные - осталось и продолжало функционировать", - сказал он.

Путин расспросил про фонд, созданный в Санкт-Петербурге. Шемякин рассказал, что 16 лет занимается образовательными программами, проводит научные выставки, ведет группу у студентов и аспирантов. "В следующем году защита дипломов, и я фактически подготовил людей, способных выступать на мировой арене, - заметил он. - Поскольку нас вытесняют отовсюду, как вы знаете, в связи с этими дурацкими санкциями, но мы боремся - нас мало, но мы в тельняшках".

Глава государства предложил подробнее обсудить все вопросы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил журналистам, что Путина и Шемякина связывают давние дружеские отношения, они часто встречаются, в том числе во время зарубежных поездок главы государства.

Власть Работа власти Президент Персона: Михаил Шемякин
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