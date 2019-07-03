Путин встретится с папой Римским и Берлускони

Завтра президент России Владимир Путин отправится с официальным визитом в Италию.

В программе - встреча с президентом, рабочий завтрак, переговоры с председателем Совета министров, а затем - участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ. Переговоры продолжатся в ходе официального обеда, а перед этим президент России и итальянский премьер дадут совместную пресс-конференцию. Но самым первым пунктом программы станет визит в Ватикан.

"Италия - один из важнейших наших партнеров в Европе", - напомнил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. У двух государств - масштабные проекты в различных сферах. Визит - ответный на приезд итальянского премьера Джузеппе Конте в октябре 2018 года. После этого лидеры встречались в апреле 2019 года в Пекине, где провели, по словам Ушакова, очень интересную и достаточно обстоятельную, продолжительную беседу.

"Визит призван закрепить тенденцию активизации политического диалога и сотрудничества в экономике и культуре", - сообщил помощник российского лидера. Впрочем, приоритет будет отдан экономическим вопросам. "Нас волнует, что товарооборот никак не может достичь уровня, который был до известных событий", - пояснил Ушаков, напомнив, что в 2013 году он был 54 млрд долларов. "Последние два года наметилась определенная положительная динамика", - оценил кремлевский чиновник. В 2018 году товарооборот вырос на 13 процентов - до 27 млрд. "Но эти показатели не устраивают ни нас, ни - я уверен - итальянских партнеров", - сказал он.

"Парадоксальная ситуация - 500 работающих на российском рынке итальянских компаний, никто не свернул деятельность, - продолжил Ушаков. - Но из-за санкций и наших ответных мер Италия опустилась в списке наших важнейших партнеров с 3-4 места на 8". "Поэтому, конечно, вопросы экономики - в числе приоритетных", - заметил он. В составе российской делегации - министры иностранных дел, культуры, здравоохранения, промышленности и торговли, энергетики.

"Италия - наш многолетний партнер в сфере энергетики", - констатировал помощник президента. В этом году исполнилось 50 лет заключению первого контракта на поставки энергоносителей из нашей страны на Аппенины. Также активно развивается культурное и гуманитарное сотрудничество.

"В ходе визита хотим придать новый импульс работе форума-диалога гражданских обществ, - сообщил Ушаков. Специально и президент России, и премьер-министр Италии посетят сессию, пояснил он, добавив, что форум собирается впервые за шесть лет.

Еще одна тема, которая, как ожидают в Кремле, будет подниматься и с российской, и с итальянской стороны, связана с тем, что прошло 10 лет со дня землетрясения в Аквиле. Россия активно участвовала в восстановлении памятников архитектуры и наши затраты составили около 10 млрд евро.

Предполагается обстоятельный обмен мнениями по темам Россия - ЕС, конфликтным ситуациям - Сирия, Украина, вокруг Ирана (СВПД) и - конечно - будет обстоятельно затронута ситуация в Ливии, обсуждены пути достижения там национального согласия.

На полях переговоров будет подписан целый ряд документов, в том числе по правительственной линии - программы сотрудничества в сферах культуры, спорта, научно-технической области. Будет подписан и целый набор коммерческих документов, но не все еще готовы.

Кроме того, Путин посетит Ватикан, встретится с папой Римским и проведет непродолжительную беседу с госсекретарем Ватикана. В Кремле отмечают достаточно активный обмен в культурно-гуманитарной сфере и неплохое сотрудничество по научной линии. В рамках переговоров будет подписан меморандум о взаимопонимании между минздравом России и профильной структурой Ватикана, сообщил Ушаков.

На переговорах с понтификом будут затронуты международные темы. Стороны подходят с близких или практически одинаковых позиций к таким темам, как борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом, защита христиан, развитие межрелигиозного и межцивилизационного диалогов. В этом контексте будет затронута ситуация в Сирии, возможность скорейшего создания гражданской инфраструктуры, оказание гуманитарной помощи, работы по восстановлению и сохранению христианских святынь, пояснил Ушаков. "Также ожидаем, что будет обсуждаться ситуация на юго-востоке Украины, перспективы реализации гуманитарных проектов по линии Римской-католической церкви на Донбассе", - сообщил он.

Как пояснил Ушаков, тема приглашения папы Римского в Россию не стоит на повестке ни со стороны Москвы, ни со стороны Ватикана. Нужно принимать во внимание и межцерковную составляющую отношений, пояснил он.

Перед отлетом из Рима президент России по традиции встретится с бывшим итальянским премьером Сильвио Берлускони. Это будет "чисто дружеская встреча", уточнил Ушаков, напомнив, что Путин и Берлускони поддерживают постоянный контакт и общаются по телефону. Берлускони часто приезжает в Россию, сказал он.