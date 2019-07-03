ЦИК утвердил перечень цифровых участков в Москве

Центризбирком на заседании в среду утвердил перечень цифровых избирательных участков в Москве. Такие участки откроют почти во всех районах столицы, а всего их будет 30.

На цифровых участках, расположенных в Москве, смогут проголосовать жители тех регионов, где 8 сентября пройдут выборы губернаторов и довыборы в Госдуму.

"Москва пошла нам навстречу - подобрала более удобные адреса, подходящие помещения", - заметил зампред ЦИК РФ Николай Булаев, отметив, что цифровые участки будут практически во всех районах Москвы.

Их перечень, предложенный Московской городской избирательной комиссией, утвердил Центризбирком.

На слайде во время заседания была представлена карта размещения цифровых участков в районах столицы. По четыре участка будет образовано в ВАО, ЮВАО, ЗАО, по три - в СВАО, ЮАО, СЗАО, ЦАО, по два - в САО и Новой Москве, по одному - в ЮЗАО и Зеленоградском АО.

Адреса участков в дальнейшем опубликуют на портале госуслуг, где, собственно, будет проходить регистрация желающих проголосовать именно здесь, а также на сайтах избирательных комиссий.

"Данный проект не мог бы никогда быть реализован, если бы правительство Москвы, Московская городская избирательная комиссия активно не соучаствовали в его реализации", - сказал зампред ЦИК.

Эксперимент с первым в России голосованием на цифровых участках, по словам Николая Булаева, потребовал решения сложных проблем, связанных с "подбором помещений, техническим оснащением, подбором членов участковых избирательных комиссий". Зампред ЦИК напомнил, что 24 комиссии будет отдельно созданы, на самостоятельных цифровых участках, еще шесть будут работать и на цифровых участках, и на выборах в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября.