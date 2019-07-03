Фотографы из Британии и США создадут хронику Москвы

Экспериментальная фотолаборатория Magnum Live Lab/19 открылась 2 июля в Музее архитектуры имени А. В. Щусева.

Как рассказала "Вечерней Москве" председатель комитета по туризму Екатерина Проничева, выставка через две недели пополнится работами художников, которые будут фотографировать столицу.

Три фотографа агентства Magnum Photos - Георгий Пинхасов из России, Марк Пауэр из Великобритании и Алекс Уэбб из США - будут проводить съемки в десятках мест по всей Москве, а печатать и редактировать снимки - прямо на глазах у посетителей.

В итоге работы, отобранные куратором Ниной Гомиашвили, покажут на выставке, которая пройдет с 16 июля по 1 сентября.

Как отметил Алекс Уэбб, он уже посещал Москву десять лет назад.

"Ваш город сильно изменился. Появилось много просторных публичных пространств, что радует. И все-таки мой интерес - это маленькие дворики Москвы", - сказал фотограф.