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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ориентация - север

Когда "салатовая" ветка выйдет за МКАД
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 144(7902)
Московские метростроители начали тянуть "салатовую" ветку за МКАД в сторону района Лианозова и поселка Северный. Метро в этих отдаленных районах ждут более 350 тысяч горожан, которые вынуждены добираться на работу и домой кто на автобусах, кто - на электричках. Когда у них в шаговом доступе будет подземка, в интервью "РГ" рассказал гендиректор "Мосметростроя" Сергей Жуков.

Сергей Анатольевич, недавно мэр Сергей Собянин в своем Twitter объявил, что строительство нового участка уже началось. Какие работы там ведутся?

Фото: ИНФОГРАФИКА "РГ" Александр Чистов /Сергей Бабкин

Сергей Жуков: Для начала напомню, что в этой части Люблинско-Дмитровской линии будут построены три станции: "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех". Первые две появятся в крупных жилых районах вдоль Дмитровского шоссе, а третья - уже за МКАД, у одноименного технопарка в поселке Северный. Мы уже начали сооружать ограждающие конструкции будущих станций "Лианозово" и "Улица 800-летия Москвы", а за "Селигерской" приступили к проходке первого тоннеля. Нашему щиту предстоит пройти под землей более 2 километров.

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Слышал, что этот щит с большой историей...

Сергей Жуков: Действительно, "Клавдия" - так мы его назвали, стала первым щитом, который в 1998 году "Мосметрострой" приобрел за рубежом. С его помощью построили уже 9 тоннелей, так что новая проходка в сторону "Улицы 800-летия Москвы", можно сказать, юбилейная. В последний раз "Клавдия" шла от "Селигерской" до "Верхних Лихоборов". Машина на глубине 47 метров буквально врезалась в подземную реку, о которой никто не знал. Всерьез опасались, что потеряем машину. Она ведь стоит в полной комплектации до 25 миллионов евро. Думали, как быть дальше, составляли проект, ушло на это девять месяцев. Пришли к оптимальному решению: применить заморозку грунта. Это позволило нашим специалистам частично разобрать и модернизировать "Клавдию". Теперь она полностью соответствует современным требованиям, надеюсь, пройдет еще немало километров.

На новом участке тоже сложный грунт?

Сергей Жуков: Здесь проще. Все станции мелкого заложения, до 25 метров. Идем, можно сказать, по исторической трассе вдоль Дмитровского шоссе. Концептуально новая линия была задумана еще во времена Сталина и Хрущева. Теперь же появились конкретные инженерные проекты. Рассчитываем, что все три новые станции сдадим одним участком в 2023 году. Это обычный срок для строительства метро мелкого заложения.

А в этом году какие станции будут точно достроены?
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Сергей Жуков: В финальную стадию вступают работы на первой части северо-восточного участка Большой кольцевой линии. Этот сегмент разбит на два пусковых комплекса. До конца этого года закончим строительство станций "Лефортово" и "Авиамоторная". А в 2021-22 годах планируем сдать оставшиеся станции: "Шереметьевскую", "Ржевскую", "Стромынку" и "Рубцовскую". На первом пусковом участке основные строительные работы окончены. Сейчас там устанавливаются инженерные коммуникации, ведем отделку. В июле, как ожидается, начнем благоустройство.

Там будут парки?

Сергей Жуков: Станция "Лефортово" у нас и так выходит в сквер. К тому же прямо около вестибюля появится спортивная площадка. Летом можно будет играть в футбол и баскетбол, а зимой - кататься на коньках по искусственному льду. Новый облик сквера дополнит и вестибюль станции. Он напомнит блистательные образцы метростроения 40-50-х годов: квадратная форма, колонны, выдвигающийся козырек. Чувствуешь себя так, будто бы путешествие в прошлое совершил.

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