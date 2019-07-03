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03.07.2019 11:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Гомель и Воронеж стали побратимами

Текст: Элина Труханова (Воронеж)
Фото: Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации Фото: Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации
Фото: Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации

Председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко и глава Воронежа Вадим Кстенин подписали соглашение об установлении побратимских отношений между городами.

По информации посольства Республики Беларусь в РФ, во время церемонии подписания соглашения Петр Кириченко подчеркнул, что сотрудничество между областным центром и российскими городами из года в год развивается в сферах экономики, образования, культуры. В частности, на долю российских городов-побратимов приходится почти 60 процентов товарооборота Гомеля с РФ.

Фото: пресс-служба администарции Ростова-на-Дону
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По мнению главы Воронежа Вадима Кстенина, начать новейшую историю взаимоотношений стоит с обмена бизнес-миссиями.

- В этом направлении Воронежу и Гомелю обязательно удастся найти точки соприкосновения, - убежден воронежский градоначальник. - Логистика между нашими городами достаточно хорошая. К тому же белорусские товары пользуются спросом в России. И Воронежской области есть что предложить. Воронеж - город театров, культуры, поэтому ряд проектов возможен и в этом направлении.

Чтобы поближе познакомиться с потенциалом Воронежа, его глава пригласил руководство Гомеля на День города, который будет отмечаться в сентябре. Воронежская делегация, в свою очередь, получила приглашение от Петра Кириченко посетить ряд мероприятий в Беларуси, включая Гомельский экономический форум, который традиционно проходит весной.

- Экономика - как локомотив, который неизменно ведет к развитию и в других сферах, - считает председатель Гомельского горисполкома.

Справка

История дружественных связей двух городов началась- 75 лет назад. В годы Великой Отечественной войны города породнил Герой Советского Союза гомельчанин Александр Лизюков, защищавший воронежскую землю от немецко-фашистских захватчиков. Представители воронежской делегации посетили Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, где вручили удостоверение к почетному знаку "Благодарность от земли Воронежской" заведующему кафедрой русской и мировой литературы ГГУ Ивану Афанасьеву - родственнику знаменитых братьев Лизюковых. В 2017 году гомельчанин издал книгу о прославленном командарме. А сегодня, 3 июля, гости из Воронежа станут участниками праздничных мероприятий, посвященных Дню независимости и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а также примут участие в открытии памятного знака братьям Лизюковым на площади Победы.

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