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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фреш первой свежести

Летний фестиваль Bosco Fresh Best помог понять, что такое счастливое детство
Текст: Александр Алексеев
Фото: Михаил Синицын
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(7902)
Фестиваль Bosco Fresh Best - самый переменчивый и кочующий из всех open-air России. Bosco Fresh Fest проходил в парке искусств "Музеон", становился частью театрального "Черешневого леса", а в прошлом году добрался и до Сколково, чтобы показать связь инноваций, научных изобретений и музыки. А теперь состоялся уже на территории Московского дворца пионеров.

Из музыкальных звезд на фестиваль прибыли: английская певица Рошин Мерфи - эксцентричная, певучая, обаятельная и ставшая еще красивее и отчаяннее после ухода из группы Moloko, и ее меланхоличный соотечественник Джеймс Блейк, невероятным образом превращающий свои медитативные мотивы в стремительный рэйв, а потом вновь впадающий в дождливую, под стать погоде, меланхолию. И наши: Монеточка с синтезатором, накануне выдержавшим все ветра и непогоды на "Дикой мяте", и The Retuses с первым за шесть лет альбомом - "Омут", снова романтичным, мелодичным, но уже сделавшим больший акцент не на гитары, а на экзистенциальную электронику.

Фото: РИА Новости.
Под Тулой завершился фестиваль "Дикая мята"

Но главными были все-таки не они. Конечно, для кассовых сборов присутствие звезд и мудро выстроенный порядок выступлений - дело первостепенное. Но тренд сезона таков: зрителям уже скучно приходить просто слушать концерты на свежем воздухе. Да и вкусы у всех разные… Поэтому сегодня наиболее успешны фестивали, способные предложить зрителям и оригинальную дополнительную программу. Для этого нужны уже креатив и свежие идеи продюсеров, интересная территория - именно это привлекает ныне и зрителей, и инвесторов. Из-за исчезновения внимания инвестора к развитию территории как раз и был отменен недавно фестиваль "КИНОпробы" - будем надеяться, что он возродится в новом месте и с очередными идеями уже на следующий год…

На восьмом Bosco Fresh Fest со всеми креативными и творческими задачами снова успешно справились. Дворец пионеров на Воробьевых горах - место и живописное, и ностальгическое, может, даже немного и поучительное. Кстати, и дождь не помешал, а добавил свежих идей: зрители могли получить дизайнерские экологические дождевики…

А еще как в детстве здесь снова можно было поучиться в разных кружках и творческих мастерских, посетить спортивные секции, заглянуть в лекторий. Кто-то учился стрелять из лука, брал первые уроки йоги или живописи. Был даже театральный кружок, а в кинотеатре можно было посмотреть фильм о путешествии модного сегодня Антохи МС (певца, электронщика, порой играющего и на трубе) в Японию. Потом артист ответил и на вопросы поклонников... Да и Джеймс Блейк охотно соглашался позировать для селфи. Очевидно, что и ему этот праздник музыки, интересных увлечений и детства тоже понравился… Тем любопытнее ждать очередного Bosco Fresh Fest: что они снова придумают?

Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Музыка с Александром Алексеевым РГ-Фото
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