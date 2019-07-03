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03.07.2019 19:34
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Музей Москвы возглавила Анна Трапкова

Текст: Мария Воронова
Культуролог Анна Трапкова сменила Алину Сапрыкину на посту генерального директора Музея Москвы, сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.
Фото: facebook.com/anna.trapkova Фото: facebook.com/anna.trapkova
Фото: facebook.com/anna.trapkova

"Перед [Анной Трапковой] стоят амбициозные задачи, которые предстоит решить в ближайшие годы. Музей Москвы должен стать отражением жизни самого быстроразвивающегося мегаполиса мира. Ведь именно этот музей отвечает возникшей потребности в пространстве, которое рассказывает об этих изменениях современным языком горожанам и гостям города", - цитирует ТАСС представителя столичного департамента культуры.

Анна Трапкова, выпускница Российского государственного гуманитарного института (специальность "теория и история культуры") и Института "Стрелка", ранее занимала должность заместителя генерального директора по проектам реконструкции и развития Музей современного искусства "Гараж", а также была замдиректора по развитию ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Алина Сапрыкина возглавляла Музей Москвы с 2013 года. На официальной страничке музея "ВКонтакте" опубликовано письмо Сапрыкиной, в котором она подводит итоги шестилетней работы в музее: "Москва очень изменилась за последние годы, и мы изменились вместе с ней - мы вошли в число лучших музеев, стали одним из самых посещаемых, самых любимых мест в городе". Пока неизвестно, каким будет следующий проект Алины Сапрыкиной.

Музей Москвы - музейное объединение, созданный на базе Музея истории Москвы в 2009 году. Главный корпус музея, рассказывающего не только о прошлом, но также о настоящем и будущем столицы, располагается в архитектурном комплексе Провиантские склады на Зубовском бульваре. Кроме него в объединение музеев вошли шесть организаций: Музей археологии Москвы, Старый Английский двор, Музей истории Лефортово, Центр Гиляровского.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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