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03.07.2019 23:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вода и камень

На ВДНХ начали мыть фонтаны
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 144(7902)
Вчера на территории ВДНХ начали мыть фонтанов. Первым принял ванну "Каменный цветок", который только в конце апреля открылся после длительной реставрации.
На мытье "Каменного цветка" уйдет до 12 тысяч кубометров воды. Фото: Артем Геодакян / ТАСС На мытье "Каменного цветка" уйдет до 12 тысяч кубометров воды. Фото: Артем Геодакян / ТАСС
На мытье "Каменного цветка" уйдет до 12 тысяч кубометров воды. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

За время, прошедшее с того момента, даже дно фонтана не успело позеленеть. Но регламент чистоты в столице распространяется на все фонтаны - и на старые, и на новые, и на отреставрированные. Все их раз в месяц требуется мыть. А фонтанам с небольшой чашей, как, например, на Охотном Ряду или в Лаврушинском переулке, душ необходим еще чаще - раз в две недели. Во время промывки архитектурных частей и чаши специалисты проверяют инженерные системы. В частности, у "Каменного цветка" посмотрят подсветку, заменят часть ламп, которые не горят.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Работы начались в ночь на среду, когда слили воду из чаши. На эту процедуру ушло восемь часов. Затем две бригады из 15 человек вооружились шлангом с мощным напором воды и промыли элементы декора, в том числе и позолоченных рыбок. Еще несколько человек со щетками, как заправские моряки, драили гранитный парапет. "Золото с рыбок не обдерете?" - интересуюсь у рабочих. "Когда моем камень, напор воды сильный, на всех декоративных элементах мощность снижаем, щетками их не трем, химическими моющими средствами не пользуемся", - объяснил "РГ" инженер производственного участка ГБУ "Гормост" Павел Волков.

На мытье "Каменного цветка" уйдет до 12 тысяч кубометров воды. Работы обещают закончить к вечеру четверга. Затем в течение 8-10 часов чашу наполнят свежей водой и утром в пятницу запустят фонтан. После "цветка" "банный час" ждет фонтаны на аллеях ВДНХ.

Специалисты утверждают, что основные загрязнения на фонтанах растительного происхождения - водоросли и мусор с деревьев и кустарников в период цветения. Собрали рабочие и небольшой мешочек монет, в основном копеек.

По словам Волкова, порой из столичных фонтанов вылавливают детские игрушки, телефоны. Самый урожайный период обычно бывает после больших праздников, например, Дня ВДВ.

Помимо фонтанов на ВДНХ сложным для промывки считается фонтан в "Царицыно", так как у него особая система подачи воды, соединенная со светозвуковыми коммуникациями. На его очистку обычно уходит не менее 3-4 дней.

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