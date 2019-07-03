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03.07.2019 13:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полицейские задержали мужчин, избивших режиссера Агнию Галданову

Текст: Иван Петров

Столичные полицейские задержали двоих мужчин, которые избили в центре Москвы молодую девушку, оказавшуюся режиссером Агнией Галдановой. Причем инцидент произошел поблизости со зданием московской полиции (улица Петровка, 38). Примечательно, что за подозреваемыми столичным стражам правопорядка пришлось выезжать в Санкт-Петербург.

"Ранее в полицию поступило заявление от жительницы столицы о причинении ей неизвестными телесных повреждений. Девушка сообщила, что в ночь на 28 июня на улице Каретный ряд к ней подошли двое мужчин - с ними у нее произошел словесный конфликт. Злоумышленники нанесли ей несколько ударов, после чего скрылись с места происшествия. Потерпевшая обратилась в медицинскую организацию", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: iStock
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Пострадавшей оказалась начинающий режиссер Агния Галданова. О происшествии она сама рассказала на своей странице в одной из соцсетей. По словам девушки, когда она возвращалась домой с проходившей в саду Эрмитаж вечеринки, к ней подошли неизвестные и предложили интим. После отказа, они несколько раз ударили девушку.

"Мне прилетело кулаком в лицо, а потом еще раз - в голову, я упала на землю. Ни один прохожий не заступился. Я выбежала на проезжую часть, спасаясь от них, но ни одна машина не остановилась - просто объезжали. А они схватили меня за руку и поволокли обратно на тротуар, чтобы продолжить беспрепятственно бить", - писала потерпевшая.

Позже, по словам Галдановой, врачи зафиксировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы мягких тканей головы.

В МВД отметили, что после рассмотрения заявления девушки отдел дознания УВД по ЦАО города Москвы возбудил уголовное дело по статье 116 УК РФ "побои".

"Полицейские в кратчайшие сроки провели оперативно-розыскные мероприятия, в итоге установив личности подозреваемых и задержав их. Злоумышленники были задержаны в Санкт-Петербурге. Ими оказались 26-летний уроженец Воронежа и 27-летний уроженец Подмосковья. В настоящее время оба доставлены в Москву для проведения следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается", - рассказал Ирина Волк.

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