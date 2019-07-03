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03.07.2019 17:43
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Политехнический музей планируют открыть в конце 2020 года

Текст: Мария Воронова
Министр культуры РФ Владимир Мединский после совещания с директором Политехнического музея Юлией Шахновской о ходе ремонтных работ в музее заявил, что отреставрированный Политехнический музей планируется открыть в ноябре 2020 года. А обновленные фасад и крышу здания, как и музейный дворик, по словам министра, можно будет посетить уже на День города, празднование которого в этом году приходится на 7 и 8 сентября.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

"Рассчитываем, что к ноябрю 2020 года музей распахнет свои двери по тем амбициозным планам, которые представлены командой музея и директором", - цитирует Мединского пресс-служба министерства культуры. Ожидается, что обновленный музей будет принимать около 2 млн посетителей ежедневно.

Историческое здание Политехнического музея, возведенное на Новой площади почти полтора века назад, закрылось на реставрацию в 2013 году, и экспозиции музея временно разместились на площадках партнеров (ВДНХ, технополис "Москва" и Культурный центр ЗИЛ). На реставрацию из бюджета выделили более 13 млрд рублей. Вновь открыть музей для посетителей планировали в 2018 году, однако из-за сложности работ пришлось сдвинуть сроки.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Например, значительная часть времени (а именно полтора года) потрачена на то, чтобы сделать общий фундамент для трех корпусов Политехнического музея, построенных в разное время, и увеличить площадь музея за счет добавления новых подземных этажей. А из-за того, что в центре Москвы нельзя использовать тяжелую технику, выемку грунта рабочие выполняли лопатами. С сентября этого года рабочие сконцентрируются на отделке внутренних помещений. С помощью современных технологий реставраторы хотят восстановить исторический облик здания (к примеру, установить отвечающие современным требованиям стеклопакеты, которые точно повторяли бы исторические рамы), а интерьеры сделать минималистичными, чтобы они не отвлекали от экспонатов.

Кроме того, на уровне нижних этажей рядом с музеем пройдет подземная галерея, которая соединит метро "Китай-город" и Лубянскую площадь. А перед главным входом в Политех появится амфитеатр, наподобие Ямы на Хохловской площади или мини-амфитеатра в "Музеоне". Проводить различные события планируют не только летом - для комфорта посетителей в холодное время года около музея положили специальную брусчатку с подогревом, который включается автоматически и предотвращает появление гололеда.

Культура Арт Музеи и памятники Правительство Минкультуры Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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