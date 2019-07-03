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03.07.2019 23:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Во всю Ивановскую

Что читают в метро и электричках
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 144(7902)
Стало известно, какие электронные книги москвичи читают в электричках и метро.

В июне самым "скачиваемым" в электричках стал роман Алексея Иванова "Географ глобус пропил", рассказали "РГ" в пресс-службе "ЦППК" (один из крупнейших перевозчиков региона. - Ред.). За первый летний месяц пользователи билетного приложения скачали его почти 1,5 тысячи раз. Из художественной литературы пассажиры пригородных поездов также активно загружают романы "Остаток дня" Кадзуо Исигуро и "Девушка из Бруклина" Гийома Мюссо. Из нон-фикшн литературы лидер в электричках бестселлер Бена Хоровица "Легко не будет. Как построить бизнес, когда вопросов больше, чем ответов".

"Географ глобус пропил" - хит пригородных поездов

В метро тоже много читают. Успешно работает сервис "Книги в метро" - социальный проект, который удалось реализовать с помощью портала культурного наследия "Культура.рф" и "ЛитРеса" - одной из крупнейших онлайн-библиотек рунета. На портале books.mosmetro.ru - уже более 700 классических произведений. И самое интересное - их читают не хуже, чем современные. Согласно последним данным, в списках предпочтений пассажиров - "Вишневый сад" Антона Чехова, "Ярмарка тщеславия" Уильяма Теккерея, "Алиса в Стране чудес" Льюиса Кэрролла и "Путешествие к центру Земли" Жюля Верна. Малая проза "на одну поездку" в подземке тоже в почете. Благо этот книжный сервис позволяет подобрать книгу в зависимости от продолжительности поездки. Есть даже книги на 10, 20 и 30 минут.

Фото: Виктор Васенин
Ежедневно москвичи арендуют более 80% автомобилей каршеринга

Обилие электронных сервисов не снижает интерес подземки к бумажным книгам. Активно читают произведения Бориса Акунина "Фото как хокку", Бориса Пастернака "Доктор Живаго", Виктора Гюго "Отверженные" и поэтические сборники Сергея Есенина. Фанаты такого варианта читательского досуга рассказывают в соцсетях, что бумажные книги стали удобнее: появился мини-формат "книга в кармане". "Чтение очень неоднородно, - отметил еще один аспект создатель популярного паблика "Читаю с сыном" Сергей Корнеев. - Я обожаю заглядывать в открытые книги попутчиков. Кто-то изучает французский, кто-то японский, а кто-то арабский... И с этим, как мне кажется, и связана живучесть бумаги - знания в виде текста описывают многие стороны нашей жизни, а "бумага" и в силу традиции, и по комфорту очень подходит для их представления".

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