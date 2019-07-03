Новости

В Италии при извержении вулкана погиб турист 00:51
Молния уничтожила более 7 млн литров виски 00:28
В ГД внесли проект о штрафах за отсутствие российского ПО в смартфонах 03.07.2019
Проснувшийся вулкан загнал итальянских богачей в море 03.07.2019
Минск намерен использовать все для восстановления спокойствия в регионе 03.07.2019
Джоли упала в обморок, была госпитализирована и сбежала из больницы 03.07.2019
Медведев освободил от должности главу Рослесхоза 03.07.2019
Путин наградил доктора Рошаля и личного фотографа Леонида Брежнева 03.07.2019
Алибасов представил новое доказательство того, что он не симулянт 03.07.2019
Как стоимость владения влияет на выбор автомобиля 03.07.2019
ОТР проведет Марафон в поддержку пострадавших от паводка в Иркутской области 03.07.2019
Участок Филевской линии метро в Москве закроют на два дня 03.07.2019
Покраснение лица после алкоголя указывает на серьезные заболевания 03.07.2019
Путин поручил утвердить план совершенствования госуправления 03.07.2019
Фото: Брайан Крэнстон и Аарон Пол снова заинтриговали 03.07.2019
Сиделку признали виновной в убийстве старейшей сотрудницы Мариинки 03.07.2019
Путин назначил нового замглавы МЧС 03.07.2019
Путин освободил от должностей трех генералов 03.07.2019
Шойгу поручил вернуть "в строй" пострадавший от пожара глубоководный аппарат 03.07.2019
Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона 03.07.2019
У жителя Ленобласти нашли 482 куста конопли и автомат Калашникова 03.07.2019
Семья Началовой пригрозила судом организаторам "туристических панихид" 03.07.2019
В Кремле рассказали о планах масштабно отметить юбилей Победы 03.07.2019
Путин уволил сразу четырех генералов 03.07.2019
Футболист Андрей Аршавин развелся с женой Алисой Казьминой 03.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
03.07.2019 23:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мечта сбывается

Парк развлечений в Нагатинской пойме накрыли стеклянным куполом
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 144(7902)
Строительство крупнейшего в Европе крытого парка развлечений "Остров мечты" вышло на финишную прямую - над прогулочной зоной смонтировали гигантские стеклянные купола общей площадью 28 тысяч "квадратов". Один из них, над центральным атриумом, стал самым большим в стране.
Крупнейший купол парка оказался в два с половиной раза больше купола Нормана Фостера над рейхстагом. Фото: Stroi.mos.ru Крупнейший купол парка оказался в два с половиной раза больше купола Нормана Фостера над рейхстагом. Фото: Stroi.mos.ru
Крупнейший купол парка оказался в два с половиной раза больше купола Нормана Фостера над рейхстагом. Фото: Stroi.mos.ru

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал:

- Завершен один из самых технологически сложных этапов строительства тематического парка. Полностью остеклены все семь куполов: четыре - в зоне прогулочно-торговых галерей, три - над атриумами променада", - пояснил он.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
На ВДНХ начали мыть фонтаны

Крупнейший купол парка оказался в два с половиной раза больше купола Нормана Фостера над рейхстагом в Берлине. Высота его - 35 метров, что сравнимо с двенадцатиэтажным домом. Руководитель проекта "Остров мечты" Константин Голубев рассказал, что проектирование, изготовление и монтаж купола заняли полтора года.

Сборку его металлической конструкции доверили известной турецкой компании. В портфеле ее проектов терминалы аэропортов в Анкаре, Стамбуле и Брюсселе, Московский международный дом музыки, офисы для Национального собрания в Париже, небоскребы в Нью-Йорке и другие. Всего над сооружением работали более 300 человек, а для проверки конструкции на прочность была разработана математическая модель, чтобы проверить, как купол поведет себя при сильном ветре, во время ливня или снегопада, а также других сюрпризах природы, которые случаются в столице. "Мы учли все особенности московской погоды. Зимой под куполами будет всегда тепло, а летом поддерживаться прохладная температура", - рассказал Константин Голубев.

"Остров мечты" своим внешним обликом одновременно напомнит и Лондон, и Барселону, и Рим. Фото: mos.ru.

Под куполами поместятся две самые настоящие городские улицы с полноценными площадями, которые будут играть роль зоны уличного променада. Горожане смогут гулять по ним, заходить в магазины и тематические кафе, заодно любуясь миниатюрами мировых достопримечательностей. К примеру, на выстроенной в испанском стиле улице уже сейчас легко узнать фасад знаменитого Дома костей авторства Антонио Гауди. А на Итальянской улице появится Колизей. Планируют на "Острове мечты" воссоздать атмосферу Лондона и Беверли-Хиллз. Все это разместится под стеклянной крышей с круглогодичной комфортной температурой. Подобных проектов в Москве до сих пор не было.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
В Чебоксарах может появиться парк развлечений "Чебурашка"

Впрочем, променад - лишь первая часть нового парка развлечений. Прогулявшись по нему, гости попадут в основную зону. Там сейчас подходит к концу монтаж аттракционов. Самый экстремальный из них уже установили - это гигантские качели "Храм Огня", которые смогут поднимать желающих на 20-метровую высоту с резкими перепадами и быстрым круговым вращением. При помощи спецэффектов создадут и имитацию пламени, так что впечатлений у посетителей будет хоть отбавляй.

Часть парка с аттракционами поделят на восемь тематических зон. Каждая из них будет посвящена современным мультипликационным кумирам детей от Смурфиков и Черепашек Ниндзя до Hello Kitty. Вход в тематический парк будет платным, а вот прогуляться под куполами променада получится и без денег. Открыть "Остров мечты" вместе с окружающим его ландшафтным парком обещают до конца года. Доехать до парка удобно - расположен он в Нагатинской пойме возле станции метро "Технопарк". Вторая очередь парка с концертным залом, гостиничным комплексом, детской яхтенной школой и благоустроенной прогулочной набережной, будет построена в 2021 году.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров
Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод
Тегеран подредактировал "ядерную сделку" с Европой
WhatsApp и Instagram обрушились в России и других странах