Строительство крупнейшего в Европе крытого парка развлечений "Остров мечты" вышло на финишную прямую - над прогулочной зоной смонтировали гигантские стеклянные купола общей площадью 28 тысяч "квадратов". Один из них, над центральным атриумом, стал самым большим в стране.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал:

- Завершен один из самых технологически сложных этапов строительства тематического парка. Полностью остеклены все семь куполов: четыре - в зоне прогулочно-торговых галерей, три - над атриумами променада", - пояснил он.

Крупнейший купол парка оказался в два с половиной раза больше купола Нормана Фостера над рейхстагом в Берлине. Высота его - 35 метров, что сравнимо с двенадцатиэтажным домом. Руководитель проекта "Остров мечты" Константин Голубев рассказал, что проектирование, изготовление и монтаж купола заняли полтора года.

Сборку его металлической конструкции доверили известной турецкой компании. В портфеле ее проектов терминалы аэропортов в Анкаре, Стамбуле и Брюсселе, Московский международный дом музыки, офисы для Национального собрания в Париже, небоскребы в Нью-Йорке и другие. Всего над сооружением работали более 300 человек, а для проверки конструкции на прочность была разработана математическая модель, чтобы проверить, как купол поведет себя при сильном ветре, во время ливня или снегопада, а также других сюрпризах природы, которые случаются в столице. "Мы учли все особенности московской погоды. Зимой под куполами будет всегда тепло, а летом поддерживаться прохладная температура", - рассказал Константин Голубев.

"Остров мечты" своим внешним обликом одновременно напомнит и Лондон, и Барселону, и Рим. Фото: mos.ru.

Под куполами поместятся две самые настоящие городские улицы с полноценными площадями, которые будут играть роль зоны уличного променада. Горожане смогут гулять по ним, заходить в магазины и тематические кафе, заодно любуясь миниатюрами мировых достопримечательностей. К примеру, на выстроенной в испанском стиле улице уже сейчас легко узнать фасад знаменитого Дома костей авторства Антонио Гауди. А на Итальянской улице появится Колизей. Планируют на "Острове мечты" воссоздать атмосферу Лондона и Беверли-Хиллз. Все это разместится под стеклянной крышей с круглогодичной комфортной температурой. Подобных проектов в Москве до сих пор не было.

Впрочем, променад - лишь первая часть нового парка развлечений. Прогулявшись по нему, гости попадут в основную зону. Там сейчас подходит к концу монтаж аттракционов. Самый экстремальный из них уже установили - это гигантские качели "Храм Огня", которые смогут поднимать желающих на 20-метровую высоту с резкими перепадами и быстрым круговым вращением. При помощи спецэффектов создадут и имитацию пламени, так что впечатлений у посетителей будет хоть отбавляй.

Часть парка с аттракционами поделят на восемь тематических зон. Каждая из них будет посвящена современным мультипликационным кумирам детей от Смурфиков и Черепашек Ниндзя до Hello Kitty. Вход в тематический парк будет платным, а вот прогуляться под куполами променада получится и без денег. Открыть "Остров мечты" вместе с окружающим его ландшафтным парком обещают до конца года. Доехать до парка удобно - расположен он в Нагатинской пойме возле станции метро "Технопарк". Вторая очередь парка с концертным залом, гостиничным комплексом, детской яхтенной школой и благоустроенной прогулочной набережной, будет построена в 2021 году.