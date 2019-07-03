Уникальный роботизированный костюм "ЭкзоАтлет" проходит апробацию в отделении патологии речи и нейрореабилитации Ярославской областной детской клинической больницы.

Как пояснили в региональном департаменте здравоохранения, экзоскелет предназначен для обучения или облегчения ходьбы больных с тяжелыми неврологическими заболеваниями: параплегией периферического или центрального генеза, ДЦП и другими. Это отечественная разработка, которая реализована в рамках проекта "Национально-технологическая инициатива". Раньше подобные устройства, помогающие адаптироваться людям с тяжелыми заболеваниями или перенесшим серьезные травмы, производили только за границей.

С помощью "ЭкзоАтлета", который закрепляется на человеке как внешний скелет, пациенты получают возможность вставать, садиться, ходить, подниматься и спускаться по лестнице без посторонней помощи. Каркас с датчиками крепится к нижним и верхним частям ног. Компьютер с системой управления и аккумуляторы, которых хватает на шесть-восемь часов в режиме движения, размещены сзади. При этом веса конструкции пациент не ощущает, потому что экзоскелет несет и себя, и пользователя.

Артемий Фураев из Семибратова, который занимается в экзоскелете после перенесенной операции, признался, что поначалу страшновато, когда собственным телом управляешь не сам, но после занятий ходить становится действительно легче. Формируется мышечная память.

С помощью костюма пациенты получают возможность вставать, садиться и ходить без посторонней помощи

По словам представителя компании - разработчика экзоскелета Георгия Аведикова, устройство настраивается для каждого пользователя персонально: задаются параметры - ширина таза, длина бедер и голеней, подбирается специальная обувь. Поскольку дети с ДЦП, как правило, носят ортопедическую обувь, то обычно используется именно она.

- В тестировании участвуют около десяти человек, - сообщила главный врач детской клинической больницы Марина Писарева. - Подбираются дети разного роста, с разной патологией. То есть наша задача сейчас не лечебная. На данном этапе нам важно провести как можно больше испытаний.

В облздраве пояснили, что в процессе тестирования экзоскелета медики оценят его эффективность и при положительных результатах испытаний попечительский совет по вопросам реализации семейной политики и политики в интересах детей при губернаторе области "Десятилетие детства" будет решать вопрос о приобретении из внебюджетных источников такого роботизированного костюма для детской клинической больницы. Где, кстати, намерены создать современный зал лечебной физкультуры.

Прямая речь

Игорь Каграманян, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ:

- Вместе с главным врачом мы посмотрели отделение реабилитации, в котором, к сожалению, сегодня не хватает места. После ремонта неврологического корпуса должно освободиться помещение площадью почти сто квадратных метров, и его можно будет присоединить к детскому отделению. Это позволит создать хороший современный зал для занятий лечебной физкультурой, массажа и других реабилитационных процедур. Благодаря дополнительным площадям мы сможем существенно увеличить количество детей, прошедших курс реабилитации, и повысить качество и комфортность этого процесса.