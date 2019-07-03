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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Я бы в летчики пошел

Во дворах и парках обновят площадки
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 144(7902)
Более тысячи детских площадок обновят в этом году в жилых дворах, парках и скверах столицы. Как выглядят после реконструкции самые интересные места отдыха для детей, выяснял корреспондент "РГ".

На севере столицы в районе Ходынского поля в память о бывшем здесь аэродроме имени Фрунзе новую детскую площадку оборудовали в виде самолета с двумя пропеллерами на крыльях. Если посмотреть сверху, кажется, что лайнер пролетает через облака к радуге. Радуга - это горка, а облака - белые выпуклости с "тоннелями" внутри, по которым так нравится лазить детворе. Популярностью пользуется и нарисованный пилот с дыркой вместо лица. Мама 7-летнего Константина Ивакина рассказала: "Хороший получается портрет, всех друзей в "пилоты" записали". На юго-западе Москвы в парке 50-летия Октября, детская площадка - большой серый замок "а-ля Тауэр", с окошками-бойницами, подъемным мостом и веревочными лесенками.

Неисправно оборудование или покрытие площадки? Звоните на "горячую линию" 8(499)264-96-81 или пишите на gorod.mos.ru

- Мы живем на улице Удальцова, 33. Приходим сюда с мамой, когда есть время, хотя рядом с домом тоже есть где поиграть, - делятся с "РГ" 9-летние братья-близнецы Николай и Иван Бреевы. - Нравится нам и веревочный городок, он не такой сложный, как в парке "Теплый Стан".
Собянин осмотрел ход строительства спорткомплекса в районе Северный

На северо-востоке Москвы в пойме реки Яузы вместо трех древних песочниц сейчас возводят шесть игровых зон. Площадь комплекса составит 2 тыс. кв. м, почти половину займет площадка возле храма Покрова Богородицы. Все ее элементы будут деревянными. По данным пресс-службы департамента капремонта Москвы, работы завершатся до конца лета. К этому же времени откроются и многоуровневые детские площадки в районе Капотни. Они строятся в рамках реконструкции парка и как раз в центре территории, где пока все закрыто забором, откроется самая высокая в Москве, четырехуровневая детская площадка площадью около 1,5 тыс. кв.м. По замыслу проектировщиков, каждый уровень будет соответствовать определенной возрастной группе малышей. Для школьников, например, построят многоуровневую канатную дорогу с разнообразными зацепами.

По данным пресс-службы департамента капремонта Москвы, всего за лето реконструкция затронет 158 озелененных территорий города, на которых обновят 284 детских площадки. Что касается дворов, то большая площадка с каретами на пружинках, многочисленными каруселями уже открылась после весенней реконструкции на Дружинниковской улице, 11а. Как рассказали в пресс-службе Центрального округа, чтобы дважды не "заходить на территорию", работы они проводят одновременно с ремонтом двора, а по этому адресу сразу же еще и заменили систему водоснабжения в доме.

Новые площадки должны соответствовать российским ГОСТам. Город в основном закупает оборудование, изготовленное крупным санкт-петербургским производителем. Процесс благоустройства контролируют инспекторы ОАТИ. Нередко нарушения выявляют сами москвичи. В прошлом году на портал "Наш город" пришло более 2 тысяч жалоб на качество покрытия и на состояние оборудования, 1162 из них подтвердились. В этом году таких сообщений тоже несколько сотен, претензии в основном к покрытию. По всем обращениям проходят проверки, а если нарушения не устранены - управляющую компанию штрафуют.

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