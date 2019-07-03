В Москве кассирша сбежала с 41 миллионом рублей

Кассирша, работающая в одном из столичных пунктов обмена валюты, сбежала с 41 миллионом рублей, передает агентство "Москва".

Эти деньги на обмен привез местный бизнесмен, искавший выгодный курс доллара. В обменнике в Елисеевском переулке женщина-кассир пересчитала наличные и попросила коммерсанта подождать на улице: мол, долларов пока нет, но "вот-вот привезут". Миллионер прождал два часа, но дверь пункта не открылась. Он обошел здание со двора и увидел открытое окно: через него мошенница и сбежала.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, ведется розыск женщины.