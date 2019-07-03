Молодожены, которые заключат брак в период с 8 по 13 июля в одном из столичных отделов ЗАГС, получат уникальную возможность оформить жилье в собственность в сокращенные сроки. Такую акцию в честь Дня семьи, любви и верности, который традиционно отмечается 8 июля, подготовили центры госуслуг "Мои документы" и Управление ЗАГС Москвы совместно с Росреестром.

В ходе регистрации новобрачным вручат сертификаты "Персональное предложение". Воспользоваться им молодые семьи смогут до 8 декабря, обратившись в МФЦ. Благодаря этому документу специалисты центров госуслуг помогут им оформить права на недвижимость на два дня быстрее, чем предусмотрено установленным порядком. К примеру, они смогут поставить объект недвижимости на кадастровый учет за пять дней, оформить права на недвижимость в течение семи рабочих дней, а провести единую процедуру - за 10 дней.

"Мы понимаем, что приобретение недвижимости - это серьезное решение для молодой семьи, поэтому впервые акция Росреестра будет иметь длительный характер - воспользоваться сертификатом можно в течение полугода", - рассказал "РГ" руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

По его словам, с начала года столичный Росреестр совместно с центрами госуслуг "Мои документы" провел уже четыре акции, благодаря которым более 3 тысяч москвичей получили услуги по оформлению недвижимости в ускоренном порядке.

Получить услугу заявители могут в любом центре госуслуг "Мои документы" без привязки к месту регистрации. Центры госуслуг открыты в каждом районе Москвы и работают ежедневно с 8.00 до 20.00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10.00 до 22.00 .

Кроме того, 11 и 18 июля во всех территориальных отделах Управления Росреестра по Москве с 11.00 до 13.00 молодожены смогут получить консультацию специалистов по вопросам учетно-регистрационных действий с недвижимостью.

Ожидают москвичей и другие подарки в честь праздника семьи, любви и верности. В частности, 7 июля семейные пары, правда, при наличии штампа в паспорте, и дети до 17 лет смогут бесплатно посетить музей Победы на Поклонной горе. Здесь в 14.00 начнутся мастер-классы по рисованию ромашек, в 15.00 пройдет театрализованное представление, в котором актеры, в частности Авангард Леонтьев и Дмитрий Савкин, прочтут фронтовые письма своих близких. Продолжить эстафету смогут и зрители, поделившись воспоминаниями о своей семье в годы войны. В это же день в 18.00 в парке "Зарядье" начнется исторический бал, в котором смогут принять участие все желающие, причем совершенно бесплатно.

Кстати

Шестого июля в Шипиловском ЗАГСе состоится торжественная регистрация брака участников проекта "Московское долголетие" - 55-летней Галины Таболич и 65-летнего Валерия Пашинина. В честь новой семьи после церемонии пройдет спортивно-танцевальный флешмоб "Зумба Gold", который станет новым мировым рекордом "Самый массовый свадебный танцевальный флешмоб участниц 55+ в фате".