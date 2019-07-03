Забайкалье атаковала яблонная моль, а юг Хабаровского края - кольчатый шелкопряд. Вредители уничтожают плодовые деревья, кусты и не только… Чем грозит эта напасть, как защитить урожай, сохранить посадки? В этом разбирались корреспонденты "РГ".

"Чужие" в Чите

Забайкальская столица этим летом превратилась в декорации для знаменитого триллера про инопланетных чудовищ. Яблоня и черемуха опутаны густой белой паутиной, на липких нитях которой свисают гусеницы. Проходя мимо гигантских коконов, люди брезгливо шарахаются: зрелище неприятное. Тревожные сообщения о нашествии гусениц поступают отовсюду.

Это для Забайкалья - не новость. Помню, как в начале 1990-х была полностью оплетена паутиной черемуха на нашей даче. Устав бороться с напастью, дедушка вырубил зараженные деревья под корень, опасаясь за другие растения. Методом пилы и топора пользуются забайкальцы и сегодня - хоть дачники, хоть коммунальщики. Но ведь есть, наверное, и другие средства?

- Опутанные паутиной деревья - результат нашествия горностаевой моли, - говорит Олег Корсун, доцент кафедры биологии Забайкальского государственного университета. - На яблоне гусеницы черные, на черемухе - зеленоватые. Они относятся к одному семейству горностаевых молей. Гусеницы формируют коллективную паутину, которая является гнездом, защищающим их от хищников и паразитов. Яблонная моль - типичное явление для городов Сибири и Дальнего Востока, где яблоня ягодная, или дичка, используется в озеленении. Черемуховая распространена по всей умеренной зоне Евразии и в Забайкалье редко дает вспышки, однако в 2019 году кое-где деревья были объедены почти на сто процентов.

Специалист уверяет: гусеницы не смогут перекинуться на другие растения. Для деревьев нашествие моли - серьезное испытание. Они не погибнут, просто не успеют накопить сил к зиме. ведь едят гусеницы все: листья, соцветия, кору, плоды. У растений полностью нарушается фотосинтез, они утрачивают устойчивость к низким температурам, прекращают плодоносить.

- Сейчас гусениц почти нет, насекомые окуклились. В ближайшие дни начнется вылет бабочек. Они небольшие, белые с черными пятнышками. Такой окрас напоминает белую с черными хвостиками мантию королей. Отсюда и название - горностаевая моль. Бабочки отложат яйца, из которых вылупятся мелкие гусеницы. Перезимовав, они пойдут кормиться свежими листьями, - описывает Олег Корсун жизненный цикл вредителей.

Как бороться с напастью? Есть препараты, разработанные на основе бактериального токсина, который уничтожает бабочек. Например, лепидоцид. Но сейчас, в период окукливания, травить вредителя смысла нет. Скоро бабочки разлетятся, сделают яйцекладки, которые трудно обнаружить. Единственный вариант - обработка в конце весны - начале лета, когда появляются первые листья и гусеницы начинают активно питаться.

В парковых зонах, уверяют специалисты, бороться с вредителями должны муниципалитеты, что касается дворов, то это обязанность управляющих компаний. Режим ЧС по горностаевой моли не введен - она не входит в перечень карантинных организмов.

По мнению экологов, у яблонь и черемухи появятся новые листья.

Снова шелкопряд

Южные районы Хабаровского края подверглись нашествию кольчатого шелкопряда. Эти мохнатые гусеницы губят лиственные породы деревьев, иногда полностью уничтожая их зеленый покров. Каждое такое насекомое до превращения в красивую и безвредную бабочку способно съесть два квадратных метра зелени и отложить около 300 яиц. Пять-шесть паутинных гнезд на дереве - и груша или слива погибнет на следующий год.

В 2018-м шелкопряд был "головной" болью дачников левобережья Амура, а в этом армия гусениц стремительно расширяет ареал обитания.

В конце мая вредителей стали замечать в парках и скверах Хабаровска, на дачных участках, а также в Нанайском районе. Там шелкопряд, по информации краевого управления лесами, губит растительность на 1,8 тысячи гектаров. Несмотря на масштабы бедствия деревья с воздуха химикатами не обрабатывают - только с земли.

Для деревьев нашествие моли - серьезное испытание

Естественных врагов у гусениц кольчатого шелкопряда нет, так что бороться с ними весьма проблематично. Лучший способ, конечно же, - профилактика. Осенью и весной нужно осматривать деревья, особенно ягодные культуры: уничтожать паутинные гнезда, соскабливать толстые спирали со стволов, а затем сжигать их. Ведь это ничто иное как кладка яиц шелкопряда.

Но если время упущено, придется действовать с помощью химикатов.

- Администрация Краснофлотского района Хабаровска просила обработать парк Северный. Там стали замечать много гусениц, - рассказал главный врач краевой дезинфекционной станции Сергей Ткачев. - Часто звонят дачники, участки которых расположены в районе Хехцира. Но на вызовы мы выезжали всего три раза, в основном консультируем по телефону. Стоимость обработки дачного участка 1200 рублей, гектара - 4000. Нам невыгодно ездить далеко и опрыскивать один огород, поэтому мы просим людей объединиться, чтобы мастер сразу мог обработать большую территорию.

Сергей Ткачев отмечает, что в большинстве случаев консультации специалиста по телефону достаточно, чтобы избавиться от проблемы. Гусениц нужно собирать в ведро с водой, а когда они погибнут - закапывать. А еще полезно обработать ствол дерева специальным гусеничным клеем. Липкая масса привлекает насекомых, но выбраться из нее они не могут. Эффективно действует проверенное народное средство - гудрон, которым нужно обмазать растение. Подойдут средства от вредителей типа "Искры".

- Нашествие шелкопряда в крае - сезонное явление. Оно происходит не ежегодно, а раз в три-четыре года. Гусениц заносят птицы, - отмечает Сергей Ткачев.

Прямая речь

Наталья Маркова, замначальника отдела надзора в области карантина растений управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю:

- Яблонная горностаевая моль нападает и на культурные виды яблони, поэтому необходимо уничтожать вредителя. Лучше всего обрабатывать растения биопрепаратами, например, энтобактерином. Желательно это делать весной, в конце апреля, когда гусеницы еще малы. Преимущество биопрепарата в том, что он оказывает щадящее воздействие на растение, а также неопасен для человека. Если вредитель уже начал опутывать деревья, то пора применять химические препараты: актеликк, инта-вир, фосфамид, соблюдая все меры предосторожности.

Важно

Шелкопряд опасен для человека. Щетинки гусениц отламываются и впиваются в кожу, вызывая раздражение и аллергию. Собирать вредителя нужно в перчатках.

Контакт

Телефон диспетчерского отдела профилактической дезинфекции краевой дезинфекционной станции минздрава Хабаровского края - (4212) 33-44-82.