Хабаровский СК начал проверку из-за травмирования детей на карусели

Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю проводит проверку по факту травмирования детей на карусели.

Информация об инциденте появилась в эфире одного из телеканалов. Сообщалось, что в Индустриальном районе краевой столицы травмы ног получили двое ребят во время катания на аттракционе. Детям оказана медпомощь, они проходят курс лечения.

"В ходе проверки будет дана объективная оценка всем обстоятельствам получения травм детьми", - сообщает пресс-служба СК.

После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.