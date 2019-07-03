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03.07.2019 04:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Хабаровский СК начал проверку из-за травмирования детей на карусели

Текст: Юлия Гарднер

Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю проводит проверку по факту травмирования детей на карусели.

Ребенок получил травму головы на аттракционе в московском парке

Информация об инциденте появилась в эфире одного из телеканалов. Сообщалось, что в Индустриальном районе краевой столицы травмы ног получили двое ребят во время катания на аттракционе. Детям оказана медпомощь, они проходят курс лечения.

"В ходе проверки будет дана объективная оценка всем обстоятельствам получения травм детьми", - сообщает пресс-служба СК.

После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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