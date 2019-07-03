Первые счета эскроу для инвесторов предложили внедрить в Забайкалье

Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов направил обращение в правительство РФ с просьбой сделать край пилотным регионом по использованию "целевой проектной эмиссии с использованием эскроу-счетов". Письмо отправлено на имя первого зампреда кабинета министров России Антона Силуанова.

По мнению Александра Осипова, промышленный сектор экономики региона можно насытить доступными деньгами и при этом не допустить инфляции.

- Мы испытываем нехватку длинных и дешевых денег. Бюджет Забайкальского края на 2019 год больше, чем в предыдущие годы, но его, тем не менее, нельзя назвать бюджетом развития. Для решения этой проблемы мы готовы стать пилотным регионом в использовании целевых проектных эмиссий при реализации инвестпроектов. Понимание того, как это осуществить, у нас есть, - сказал глава Забайкалья.

Механизм действия "эскроу-счета" заключается в следующем. Центральный банк РФ "печатает" деньги для выдачи дешевого, до 3 процентов годовых, и длинного кредитов на реализацию инвестиционного проекта. Займ выдается коммерческим банком при условии достижения инвестором определенных целевых показателей. При этом потратить его можно только на оговоренные цели.

Если проект будет успешно реализован, основной долг, выданный по счету эскроу, списывается, и кредитному учреждению остается выплатить лишь небольшие проценты. Но в случае неудачи займ банку возвращается полностью, а деньги ЦБ, напечатанные для выдачи кредита, изымаются, не приводя к инфляции.

Кстати

Ранее инициативу Александра Осипова поддержала Общественная палата РФ. Ее члены рекомендовали Федеральному собранию России принять соответствующий закон.