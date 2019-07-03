Приморские синоптики сообщили об угрозе паводков из-за тайфуна в Китае

Из-за подхода к югу Китая тайфуна в Приморье могут начаться паводки по сценарию Иркутской области. Об этом сообщается на сайте Примгидромета.

По словам главы приморских синоптиков Бориса Кубая, 5 июля в Приморье из-за антициклона ожидается рост температур воздуха до 30 градусов и выше. А такая жара обычно сменяется ливнями.

"Природа наводнений в Иркутской области именно отсюда. В район Байкала в течение определенного количества времени с территории Китая и Монголии активно выносилось и нагнеталось тепло, практически тропическая воздушная масса. И стоило к этому району подойти обычному циклону и даже не тайфуну, как возникла взрывная конвекция, непрерывно образующая все новые и новые кучево-дождевые облака, проливающие на землю тонны воды", - сказал Кубай.

Как раз сейчас не прекращается процесс поступления тропического воздуха с юга на север Китая. Скоро на юг КНР подойдет тайфун "Мун", и его воздушная масса будет мигрировать не так далеко от наших границ. А со стороны Охотского моря наступает антициклон, который будет забрасывать более холодный воздух с востока.

- Вызвать ливни в Приморье в этом случае может даже самый небольшой атмосферный фронт, - считает Борис Кубай.