Сахалинского экс-губернатора вернули на остров

Экс-главу Сахалинской области Александра Хорошавина этапировали из колонии строгого режима Хабаровского края в следственный изолятор (СИЗО) Южно-Сахалинска, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Евгения Балабаса.

Александра Хорошавина перевели в колонию 26 июня. По мнению правозащитников, тем самым были нарушены уголовно-процессуальный и уголовно-исполнительный кодексы.

Адвокаты направили запросы следователям, в управление ФСИН по Сахалинской области и в СИЗО.

Напомним, в феврале 2018 года суд признал экс-губернатора Александра Хорошавина виновным в получении взяток и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

По тому же делу проходили бывший региональный вице-премьер Сергей Карепкин и экс-советник главы региона Андрей Икрамов. Первый получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в четыре миллиона рублей, второй - девять с половиной лет колонии строгого режима и штраф в 171 миллион рублей.

В конце мая Карепкина и Икрамова этапировали в разные колонии Хабаровского края.

Хорошавин после вынесения приговора изучал материалы второго уголовного дела, фигурантом которого он является, - о взятках на выборах в гордуму Южно-Сахалинска в 2014 году.