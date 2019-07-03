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03.07.2019 13:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Союз страховщиков создал сервис для прогнозирования затоплений в РФ

Текст: Юлия Кривошапко

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) на конференции на XVII Международной конференции по страхованию в Санкт-Петербурге представил новый сервис, который позволяет с высокой точностью прогнозировать вероятные зоны затопления.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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"Проект был реализован совместно с Роскосмосом и Росгидрометом", - сообщила вице-президент ВСС Светлана Гусар.

По ее словам, для пилотного эксперимента была выбрана Амурская область, но в перспективе система может быть распространена на всю страну.

В ВСС надеются, что сервис будет востребован не только страховщиками, но и региональными органами власти. "Есть идея расширить возможности сервиса, чтобы с его помощью можно было прогнозировать не только наводнения, но и такие природные катаклизмы, как пожары и землетрясения", - сказала Гусар.

Между тем в Иркутской области из-за обильных дождей, прошедших на прошлой неделе, подтопленными остаются больше 30 населенных пунктов в трех районах. Затоплены свыше 3,4 тысячи домов, в которых проживают более восьми тысяч человек.

Экономика Страхование Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство "Роскосмос" Правительство Минприроды Росгидромет Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Амурская область СФО Иркутская область
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