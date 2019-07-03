Союз страховщиков создал сервис для прогнозирования затоплений в РФ

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) на конференции на XVII Международной конференции по страхованию в Санкт-Петербурге представил новый сервис, который позволяет с высокой точностью прогнозировать вероятные зоны затопления.

"Проект был реализован совместно с Роскосмосом и Росгидрометом", - сообщила вице-президент ВСС Светлана Гусар.

По ее словам, для пилотного эксперимента была выбрана Амурская область, но в перспективе система может быть распространена на всю страну.

В ВСС надеются, что сервис будет востребован не только страховщиками, но и региональными органами власти. "Есть идея расширить возможности сервиса, чтобы с его помощью можно было прогнозировать не только наводнения, но и такие природные катаклизмы, как пожары и землетрясения", - сказала Гусар.

Между тем в Иркутской области из-за обильных дождей, прошедших на прошлой неделе, подтопленными остаются больше 30 населенных пунктов в трех районах. Затоплены свыше 3,4 тысячи домов, в которых проживают более восьми тысяч человек.