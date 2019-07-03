Дальневосточные ученые разработают мазь от рака кожи

Ученые Дальневосточного федерального университета совместно с коллегами из Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) разрабатывают мазь от рака кожи. Об этом сообщили в пресс-службе ДВФУ.

Как отмечают в научной группе, препарат будет содержать антисмысловые олигонуклеотиды, задача которых - поддерживать функции белков, отвечающих в организме за апоптоз - природный механизм, позволяющий клеткам осуществлять запрограммированную гибель. Под действием некоторых факторов - например, солнца или солярия - клетки могут начать неконтролируемо делиться, мутировать, в итоге чего развивается опухоль.

По словам заместителя директора по развитию Школы биомедицины ДВФУ Вадима Кумейко, мазь будет предназначена для борьбы с самым опасным видом рака кожи - меланомой. Ее компоненты смогут проникать через роговой слой кожи и воздействовать на клетки, которые могут мутировать. Несмотря на то, что самым действенным способом лечения является удаление опухоли хирургическим путем, в каких-то случаях на начальных этапах болезни лечение мазью, может быть, позволит избежать операции.