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03.07.2019 17:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Жителям Дальнего Востока в этом году будет доступна ипотека под 2%

Текст: Елена Березина
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Первые ипотечные договоры с льготной ставкой под 2 процента дальневосточники смогут оформить к концу текущего года. На льготную ипотеку Минвостокразвития России предусмотрено 15 млрд рублей, заявил глава ведомства Александр Козлов.

Фото: istockphoto.com
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По его словам, разрабатываемый механизм будет доступен молодым семьям, в которых возраст обоих супругов не достиг 35 лет, а также участники программы "Дальневосточный гектар".

Согласно проекту документа, льготная ипотека будет доступна для покупки, строительства или ремонта жилья. Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет, без первоначального взноса.

"Максимальный размер займа составит 4 миллиона рублей. Мы предусмотрели в нашей госпрограмме на эти цели порядка 15 млрд рублей, сейчас будем докапитализировать Фонд развития Дальнего Востока и в этом году хотим начать работу. Мы с губернаторами обсуждали, что те региональные ипотечные агентства, которые существуют необходимо сохранить и подготовить к этой работе. Мы хотим поддержать людей, которые заявили о индивидуальном строительстве на "дальневосточном гектаре" и молодые семьи, которые готовы приобретать жилье эконом-класса", - заявил Александр Козлов.

Он добавил, что сегодня в регионах Дальнего Востока более 15 тысяч молодых семей не имеют собственного жилья, при этом 8 тысяч человек заявили, что готовы построить свое жилье на "дальневосточном гектаре".

Экономика Недвижимость Ипотека Правительство Минэкономразвития ДФО Рынок кредитования
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