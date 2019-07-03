Детей находящихся в тюрьмах Ирака россиянок вернут в Россию до осени

Детей матерей-россиянок, которые находятся в тюрьме в Ираке в связи с участием в террористических организациях, должны вернуть в Россию до осени этого года. Об этом во время визита в Удмуртию сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

По ее словам, осталось два вылета. Первый будет в ближайшие дни, второй запланирован на август.

- Больше несовершеннолетних детей в тюрьме Багдада не должно остаться, - сказала Кузнецова.

Она уточнила, что в июле из Ирака должны вернуть более 30 детей в возрасте двух-трех лет. Опекунство над ними оформили родственники.

- Это будет первый вылет и первое возвращение детей, которые не рождены на территории Российской Федерации. На самом деле, достаточно серьезный такой прецедент. Нам удалось оформить документы, удалось найти правовое решение вот этой вот сложной задачи, - подытожила Анна Кузнецова.