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03.07.2019 14:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Режем стейк каменным ножом

Нижегородец представил технологии каменного века
Текст: Светлана Кукина (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 143(7901)
Угадайте, какую роль на выставке играет сырое мясо? Его можно разрезать "ножом", только что отколотым от куска кремня.
Еще несколько секунд, и ученица Сергея Белого Анастасия Солодкая раздует огонь. Фото: Николай Нестеренко Еще несколько секунд, и ученица Сергея Белого Анастасия Солодкая раздует огонь. Фото: Николай Нестеренко
Еще несколько секунд, и ученица Сергея Белого Анастасия Солодкая раздует огонь. Фото: Николай Нестеренко

Именно так нижегородец Сергей Белый демонстрирует качества и практичность доисторических орудий труда. Какими, возможно, они были миллион лет назад. Первобытные орудия труда в версии любителя истории сейчас можно посмотреть на выставке "О каменном веке. Сергей Белый", открывшейся в Зачатьевской башне кремля. Это авторская выставка предметов реконструкции материальной культуры и технологий каменного века.

Фото: Пресс-служба ЧелГУ
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Миллион лет назад, два миллиона, три. Это невозможно охватить разумом. Это настолько давно, что мозг реагирует совершенно бесстрастно: палеолит, кремень, каменное рубило, каменный топор. Сергей Белый предлагает сыграть с его острыми кремневыми кусками в ролевую игру "Каменные орудия палеолита". Он берет большой обломок кремня, бьет по нему отбойником, отколовшимися пластинами с заостренными краями наделяет посетительниц выставки: "Пользуйтесь, этим удобно чистить рыбу". "Возьмите и будьте осторожны - этим можно разрезать слона".

Каменные рубила и ножи, копья, дротики, утварь, украшения, тотемы, светильники из морских раковин, охотничье и боевое оружие, предметы быта и обихода, одежда, маски - всего более 300 предметов представлено в экспозиции. Все они сделаны из природных материалов: обсидиан, кремень, кость, кожа, древесина твердых пород, смоляной вар, растительные волокна.

Сергей Белый называет себя антропологом-самоучкой. Он слушает лекции, просматривает кинохронику о племенах, не знавших железа. Много читает, воплощает прочитанное и увиденное в предметах. Представляя свои изделия, демонстрирует их в работе, делится подробностями и произносит слова, которые не распознает даже "Гугл".

- У кремневого отщепа острый край, - показывает Сергей. - Кремневыми "щепками" мы режем мясо, чистим фрукты, овощи. Кремень относится к самым твердым горным породам (тверже только кварцит и алмаз), но алмаз редко встречается в природе, а кремня - как грязи.

Фото: Академия наук РС(Я)
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Сергей ищет материалы сам, часто подбирает их под ногами и скалывает отбойниками.

- Кремень колется, как стекло. Он бывает трещиноватый или плотный, однородный, с ним удобно работать. Хорошо и послушно скалывается. За качественным сырьем пращуры ходили за 800 километров! Очень хорош кремень из Крыма и Донбасса, мне его присылают, - приговаривает автор выставки.

Ее посетители могут сами примериться к роли первобытного человека и сделать подобие каменного ножа или рубила. Дети, бывает, приходят на выставку, увлекаются и могут смастерить вполне функциональный каменный топор, добыть огонь.

- Вот рубило. Такие орудия люди начали делать два с половиной миллиона лет назад, - рассказывает Сергей. - Сложнее сделать каменный нож. Чтобы получить большой бифас (каменный нож. - Прим. ред.), нужен очень большой кусок качественного кремня, много его скалывается в процессе заострения. Посмотрите, это - древний сверлильный станок, это - атлатль (приспособление для метания копья. - Прим. ред.). А это праща. Берется обычная волокнистая сухая пенька. Скручивается веревочка с корзинкой. В середину кладется камень, раскручивается... И он летит со скоростью пушечного ядра.

Будущий царь иудейский Давид поразил с помощью такой пращи великана Голиафа, вспоминается к слову.

Фото: mius_front/vk.com
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Попутно с ознакомлением Сергей проводит своего рода викторину, ищет эрудитов-единомышленников:

- Кто мне скажет, что это такое?

- Болас!

- Правильно, болас! Очень древнее слово! Проблематично попасть копьем в пробегающую с табуном лошадь. А таким орудием (болас - это несколько камней, заплетенных в кожаные ленты. - Прим.ред.) можно поймать до трех лошадей, запутавшихся в приспособлении.

Кстати, научный факт: гены неандертальцев обнаружены у многих европейских народностей. Вы чувствуете зов древней крови? "Э-ге-гей! Привыкли руки к топорам!"

Комментарии

Юрий Филиппов, генеральный директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника:

- Музей не может существовать без людей увлеченных, по-хорошему "сумасшедших". Сергей - один из друзей музея такого формата, он реконструирует каменный век, наиболее отдаленную страницу нашей истории. Везде есть допуск творческой фантазии, и, наверное, какой-нибудь специалист найдет в ней исторические неточности. Но это авторская реконструкция предметов - то, как он чувствует, как он пытается проникнуть в давно минувшую жизнь. Мир, который тогда окружал человека, был совершенно иным.

Дмитрий, турист из Москвы, угадавший назначение боласа:

- Да, в рассказе Сергея очень много фантазии. Но его выставка интересна и в целом хороша для популяризации этой сферы знаний. Кто-то захочет сделать нечто похожее, другой просто заинтересуется историей и начнет читать, а можно настолько увлечься, что станешь настоящим приверженцем и отправишься на какие-то раскопки с историческим факультетом.

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