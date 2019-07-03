Новости

Путин рассказал о подготовке к юбилею Победы 14:32
Euro NCAP рассказал о последних краш-тестах. Есть "хорошисты" 14:25
Страховые компании усилили конкуренцию на рынке ОСАГО 14:22
Детей находящихся в тюрьмах Ирака россиянок вернут в Россию до осени 14:22
Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 20 человек 14:19
В древнейшей пирамиде Египта найден "путь в загробный мир" 14:18
Крымчан предупредили о шквале и сильных ливнях 14:17
Путин продемонстрировал знание английского на церемонии в Кремле 14:15
В Ульяновске загорелся павильон рынка 14:10
На границе с Финляндией ФСБ нашла ордена в тайнике машины 14:08
Genesis выпустит маленький кроссовер 14:02
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба 14:01
В Сочи на жителя Кущевки завели дело за гибель собаки 13:55
Из Заполярья впервые отправят на переработку крупную партию батареек 13:54
В Мурманске прошел митинг памяти погибших подводников 13:48
Американский форвард Дэрран Хиллиард перешел в ПБК ЦСКА 13:43
Пилот рухнувшего на Кубани самолета не имел прав на управление 13:42
Путин принял верительные грамоты новых послов 13:37
МИД готов работать на равных с новым руководством ЕС 13:36
Полицейские задержали мужчин, избивших режиссера Агнию Галданову 13:31
В Курганской области загорелся мужской монастырь 13:30
Путин обсудит с правительством поручения по "Прямой линии" 13:29
Союз страховщиков создал сервис для прогнозирования затоплений 13:27
"Союзмультфильм" выпустит цикл мультиков об исчезающих русских словах 13:22
"Спартак" представил форму на новый сезон 13:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
03.07.2019 14:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Город без барьеров

СМИ объединились для создания доступной среды
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 143(7901)
В редакции нижегородского филиала "РГ" представители СМИ подписали документ о сотрудничестве и консолидации действий по созданию безбарьерной среды в Нижнем Новгороде.

Протокол (соглашение) о намерениях по формированию доступной среды стал важным шагом, в общем-то, конкурирующих средств массовой информации навстречу друг другу. И тем редким случаем, когда совершенно разные СМИ объединились для общего дела.

Фото: Ася Добровольская/ТАСС
Какие меры господдержки инвалидов появились в России

Сегодня в Нижнем Новгороде нет единого специализированного центра, который системно занимался бы доступностью городской среды. Так, "РГ-Неделя" в номере от 20 марта этого года рассказала, как лишь в ручном режиме и благодаря вмешательству общественности удалось установить пандус для колясочника Григория Забурдаева в доме N 19 по улице Пятигорской. "Отработанного механизма разрешения "пандусных" споров нет, как нет и единой структуры, способной решить проблему. Собирать по каждой такой ситуации спецкомиссию - не лучший вариант. Нужны система и алгоритмы, понятные всем сторонам", - признали тогда эксперты.

Подписанию документа предшествовал круглый стол, в ходе которого его участники обсудили план действий и назвали узкие места, требующие освещения в СМИ. Они также сошлись во мнении, что ни собственники жилых и нежилых помещений, ни мэрия, ни инвалиды не смогут сдвинуть дело, пока не появится единая эффективная коммуникационная площадка по формированию доступной среды. Такой площадкой готовы стать СМИ, подписавшие документ: они предоставят трибуну и специалистам, и всем заинтересованным сторонам.

- Встать на сторону маломобильных людей крайне важно, поскольку сами они редко что-то просят. Нам же по силам раскачать вопрос снизу, без помощи государства. Когда-то мы так же коллективно здесь же обсуждали создание велодорожек, и вопрос сдвинулся с мертвой точки, - напомнил Иван Юдинцев, директор и главный редактор радио "Коммерсантъ FM Нижний Новгород".

Фото: iStock
В России расширят госпрограмму "Доступная среда"

- Я уверен, что как только малоподвижные люди увидят, что о них заботятся, что для них создается комфортная среда, то их психология изменится, - отреагировал на реплику Юдинцева заместитель генерального директора телекомпании ННТВ Дмитрий Анисимов.

Депутат думы Нижнего Новгорода Юрий Яшенков, знающий о проблемах доступности не понаслышке (он возглавляет одну из управляющих компаний), перечислил барьеры на пути создания безбарьерной среды.

- Невозможность установки в старых многоквартирных домах пандусов из-за требований пожарной безопасности, отсутствие финансирования на эти цели, а также необходимость согласовывать установку каждого подъемника с каждым собственником жилья, - отметил он. - Эти вопросы необходимо решить.

Руслан Бадретдинов, директор департамента социальных проектов и коммуникаций администрации Нижнего Новгорода, добавил, что есть проблема и в советских СНиПах, которые просто не предусматривают удобства для маломобильных граждан. Что касается СМИ, то директор департамента отметил их чрезвычайно важную роль в общественном контроле за качеством обустройства безбарьерной среды.

Качество действительно "оставляет желать".

- Пандусы частенько строятся под немыслимым углом, так что съехать с них нелегко и здоровому человеку, - говорит Татьяна Михайлова, главный редактор газеты "Московский комсомолец" в Нижнем Новгороде". - В доступной среде нуждаются не только инвалиды, но и пожилые люди, мамы с колясками.

Фото: iStock
Сенаторы предложили приравнять семьи инвалидов к малоимущим

Для главного редактора "КП-Нижний Новгород" Андрея Вовка доступность городских пространств - личная история.

- У моей родной сестры было плохое зрение. Однажды я в порядке эксперимента решил себя поставить на ее место. Закрыл глаза и попробовал пройти небольшой отрезок дороги. И тут же врезался в первый косяк, - рассказывает он. - А недавно по дороге в офис представил, что я на коляске, и понял, что к себе на работу я попасть не смогу. Каждый может мысленно поэкспериментировать и поймет актуальность проблемы.

Ольга Никитина, региональный координатор проекта "Единая страна, доступная среда", более двух лет занимается устранением барьеров с пути инвалидов. Она обратила внимание на необходимость систематических разъяснений населению об особенностях людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которых в нашей области около 300 000 человек. Кроме того, по ее мнению, нужен контроль над проектированием и строительством новых домов.

- Практика показывает: на каком-нибудь этапе про доступную среду нередко забывают, - говорит Ольга Никитина. - Да и при разработке проекта не всегда она предусматривается. К мониторингу объектов на предмет доступности необходимо привлекать специалистов из Нижегородского отделения Всероссийского общества инвалидов.

Она также предложила создать единый информационный портал для людей с ОВЗ (техническое задание по нему уже подготовлено) и реализовать больше медиапроектов, призывающих к толерантности.

Кстати

Сейчас Нижний Новгород готовится к 800-летию, поэтому, считают эксперты, было бы здорово сделать его максимально комфортным для маломобильных людей, более доступным. Это способствовало бы его туристической привлекательности, о чем благодаря СМИ узнали бы люди далеко за пределами Нижнего Новгорода.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин говорил с нидерландским премьером о малазийском самолете
Спикером Европарламента избран итальянец Давид-Мария Сассоли
В Минздраве сообщили, от чего умирают женщины в России
В России проведут детальный анализ правил дорожного движения
Английский Зеленского рассмешил канадцев