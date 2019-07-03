В редакции нижегородского филиала "РГ" представители СМИ подписали документ о сотрудничестве и консолидации действий по созданию безбарьерной среды в Нижнем Новгороде.

Протокол (соглашение) о намерениях по формированию доступной среды стал важным шагом, в общем-то, конкурирующих средств массовой информации навстречу друг другу. И тем редким случаем, когда совершенно разные СМИ объединились для общего дела.

Сегодня в Нижнем Новгороде нет единого специализированного центра, который системно занимался бы доступностью городской среды. Так, "РГ-Неделя" в номере от 20 марта этого года рассказала, как лишь в ручном режиме и благодаря вмешательству общественности удалось установить пандус для колясочника Григория Забурдаева в доме N 19 по улице Пятигорской. "Отработанного механизма разрешения "пандусных" споров нет, как нет и единой структуры, способной решить проблему. Собирать по каждой такой ситуации спецкомиссию - не лучший вариант. Нужны система и алгоритмы, понятные всем сторонам", - признали тогда эксперты.

Подписанию документа предшествовал круглый стол, в ходе которого его участники обсудили план действий и назвали узкие места, требующие освещения в СМИ. Они также сошлись во мнении, что ни собственники жилых и нежилых помещений, ни мэрия, ни инвалиды не смогут сдвинуть дело, пока не появится единая эффективная коммуникационная площадка по формированию доступной среды. Такой площадкой готовы стать СМИ, подписавшие документ: они предоставят трибуну и специалистам, и всем заинтересованным сторонам.

- Встать на сторону маломобильных людей крайне важно, поскольку сами они редко что-то просят. Нам же по силам раскачать вопрос снизу, без помощи государства. Когда-то мы так же коллективно здесь же обсуждали создание велодорожек, и вопрос сдвинулся с мертвой точки, - напомнил Иван Юдинцев, директор и главный редактор радио "Коммерсантъ FM Нижний Новгород".

- Я уверен, что как только малоподвижные люди увидят, что о них заботятся, что для них создается комфортная среда, то их психология изменится, - отреагировал на реплику Юдинцева заместитель генерального директора телекомпании ННТВ Дмитрий Анисимов.

Депутат думы Нижнего Новгорода Юрий Яшенков, знающий о проблемах доступности не понаслышке (он возглавляет одну из управляющих компаний), перечислил барьеры на пути создания безбарьерной среды.

- Невозможность установки в старых многоквартирных домах пандусов из-за требований пожарной безопасности, отсутствие финансирования на эти цели, а также необходимость согласовывать установку каждого подъемника с каждым собственником жилья, - отметил он. - Эти вопросы необходимо решить.

Руслан Бадретдинов, директор департамента социальных проектов и коммуникаций администрации Нижнего Новгорода, добавил, что есть проблема и в советских СНиПах, которые просто не предусматривают удобства для маломобильных граждан. Что касается СМИ, то директор департамента отметил их чрезвычайно важную роль в общественном контроле за качеством обустройства безбарьерной среды.

Качество действительно "оставляет желать".

- Пандусы частенько строятся под немыслимым углом, так что съехать с них нелегко и здоровому человеку, - говорит Татьяна Михайлова, главный редактор газеты "Московский комсомолец" в Нижнем Новгороде". - В доступной среде нуждаются не только инвалиды, но и пожилые люди, мамы с колясками.

Для главного редактора "КП-Нижний Новгород" Андрея Вовка доступность городских пространств - личная история.

- У моей родной сестры было плохое зрение. Однажды я в порядке эксперимента решил себя поставить на ее место. Закрыл глаза и попробовал пройти небольшой отрезок дороги. И тут же врезался в первый косяк, - рассказывает он. - А недавно по дороге в офис представил, что я на коляске, и понял, что к себе на работу я попасть не смогу. Каждый может мысленно поэкспериментировать и поймет актуальность проблемы.

Ольга Никитина, региональный координатор проекта "Единая страна, доступная среда", более двух лет занимается устранением барьеров с пути инвалидов. Она обратила внимание на необходимость систематических разъяснений населению об особенностях людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которых в нашей области около 300 000 человек. Кроме того, по ее мнению, нужен контроль над проектированием и строительством новых домов.

- Практика показывает: на каком-нибудь этапе про доступную среду нередко забывают, - говорит Ольга Никитина. - Да и при разработке проекта не всегда она предусматривается. К мониторингу объектов на предмет доступности необходимо привлекать специалистов из Нижегородского отделения Всероссийского общества инвалидов.

Она также предложила создать единый информационный портал для людей с ОВЗ (техническое задание по нему уже подготовлено) и реализовать больше медиапроектов, призывающих к толерантности.

Кстати

Сейчас Нижний Новгород готовится к 800-летию, поэтому, считают эксперты, было бы здорово сделать его максимально комфортным для маломобильных людей, более доступным. Это способствовало бы его туристической привлекательности, о чем благодаря СМИ узнали бы люди далеко за пределами Нижнего Новгорода.