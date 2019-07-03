Путин уволил сразу четырех генералов

Ряд кадровых решений, связанных с правоохранительными органами, принял президент России Владимир Путин. Согласно подписанному им Указу, со своих должности уволены сразу четыре генерала.

В частности, это министр внутренних дел по Чувашской Республике генерал-майор полиции Сергей Неяскин, начальник Сибирского юридического института МВД генерал-майор полиции Игорь Медведев, начальник управления планирования и организационно-аналитического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний генерал-майор внутренней службы Николай Скопинцев. С военной службы уволен генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин.

Также от должности заместителя начальника Главного управления по вопросам миграции МВД освобожден Игорь Хренков.

В том же Указе говорится и о нескольких назначениях. Так, замминистра по чрезвычайным ситуациям стал Илья Денисов, начальниками управлений ФСИН по Дагестану и Волгоградской области - Андрей Поляков и Александр Просвернин соответственно. НПО "Специальная техника и связь" МВД будет руководить Александр Юрчин.

Назначения на 5-летний срок получили и три высокопоставленных прокурора. Северо-западным транспортным прокурором стал Владимир Владимиров, прокуратуру Карачаево-Черкесии возглавил Олег Жариков, а Московской области - Сергей Забатурин.

Документ опубликован на сайте правовой информации.