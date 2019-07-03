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03.07.2019 16:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Самарская область опередила ПФО по росту реальных денежных доходов

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Региональное подразделение Федеральной службы госстатистики подвело итоги социально-экономического развития Самарской области за первые пять месяцев 2019 года. Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал позитивную динамику роста основных показателей.
Привлечение дополнительных инвестиций в Самарскую область отражается на росте ВРП и приводит к повышению уровня достатка самарцев. Фото: Правительство Самарской области Привлечение дополнительных инвестиций в Самарскую область отражается на росте ВРП и приводит к повышению уровня достатка самарцев. Фото: Правительство Самарской области
Привлечение дополнительных инвестиций в Самарскую область отражается на росте ВРП и приводит к повышению уровня достатка самарцев. Фото: Правительство Самарской области

Прежде всего за анализируемый статистикой период в регионе выросли ежемесячные денежные доходы населения. К началу лета они составили 26,9 тысячи рублей, что на 6,9 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года. В итоге в рейтинге регионов Приволжского федерального округа по размеру среднедушевых доходов область заняла третью позицию, улучшив показатели по сравнению с 2018-м годом. При этом по росту реальных денежных доходов Самарская область поднялась на первую строчку рейтинга в ПФО, войдя также в десятку лидеров среди российских субъектов.

Регион активно работает над повышением инвестиционной привлекательности. Удается привлекать дополнительные капиталы, бюджетные средства, в том числе федерального уровня, инвестиции частных компаний. Это отражается в рейтингах, отметил губернатор области.

Фото: Правительство Самарской области
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- Мы ежегодно улучшаем свои позиции в национальном рейтинге инвестиционного климата. За два года регион поднялся на 41 пункт. Это позволяет области сегодня опережающими темпами, по сравнению с большинством субъектов ПФО, наращивать свой экономический потенциал, - пояснил Дмитрий Азаров.

В свою очередь, привлечение дополнительных инвестиций в Самарскую область отражается на росте ВРП и экономики региона в целом, что приводит к повышению уровня достатка самарцев.

Глава региона подчеркнул: повышение реальных доходов населения - устойчивая тенденция, которая сложилась благодаря планомерной и длительной работе.

- Поддержка бизнеса - в том числе крупнейших предприятий, трудовых коллективов, таких, как "АвтоВАЗ", - также приносит свои плоды: благодаря такой слаженной работе, участию правительства региона в представлении мер поддержки, у автопроизводителя появилась возможность с июля увеличить заработную плату на семь процентов, - рассказал губернатор.

Напомним, что для "АвтоВАЗа" это самый высокий процент индексации тарифных ставок и окладов работников за последние шесть лет.

- Тольятти сегодня - лидер роста промышленного производства, создания новых предприятий. Очень грамотно, системно используются те возможности, которые даны Тольятти - это особая экономическая зона, территория опережающего социально-экономического развития - а также режимы работы технопарков и индустриальных парков крупнейшего моногорода страны, - подытожил Дмитрий Азаров.

Фото: Правительство Самарской области
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Также губернатор отметил, что развитию региона помогает обмен результативными практиками между субъектами. Так, по инициативе Дмитрия Азарова в июле в Автограде пройдет межрегиональное совещание с участием руководителей федеральных министерств и ведомств по развитию моногородов. Это даст дополнительный импульс развитию Тольятти, созданию новых рабочих мест и определению новых направлений развития города и возможных мер поддержки.

Предложение провести такое совещание на территории Самарской области Дмитрий Азаров озвучил на июньской правительственной комиссии по региональному развитию. Инициативу поддержали члены комиссии и лично министр экономразвития РФ Максим Орешкин. Зампредседателя Правительства РФ Виталий Мутко подчеркнул, что у Самарской области есть предпосылки к тому, чтобы стать площадкой для проведения самых крупных мероприятий по пространственному развитию регионов и моногородов.

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