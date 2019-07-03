Спортсмен из Пензы установил новый рекорд России в кроссфите

Спортсмен из Пензы Андрей Шевченко установил новый рекорд России, который фиксировался экспертами в режиме реального времени: в течение суток он выполнил 8615 повторений популярного в тренажерных залах упражнения - полуберпи. А после этого встал на колено и сделал предложение руки и сердца.

Упал, отжался, встал - и так без устали в течение суток. Новички, как правило, начинают задыхаться после десяти повторений. Андрей Шевченко побил собственный рекорд двухлетней давности, тогда он провел 12-часовой марафон по полуберпи. На этот раз он замахнулся на мировой рекорд - 10800 повторений за сутки. Но мышечный спазм и потраченное на восстановление время не позволили Андрею добраться до заветной цифры. Однако он не расстроился - есть еще к чему стремиться.

К концу суточного марафона спортсмен едва держался на ногах, но несмотря на усталость нашел в себе силы, чтобы встать на колено и протянуть кольцо своей возлюбленной. Согласие девушки зрители встретили более громкими аплодисментами, чем известие об установленном рекорде.

Как выяснилось, молодые люди познакомились в тренажерном зале, где Андрей работает тренером. С детства он занимался спортом в небольшом поселке Колышлей. Серьезно увлекся кроссфитом после того, как не сложилась карьера футболиста.

- Как-то в соцсетях увидел информацию об испытании на выносливость. Нужно было выполнить 1000 берпи без остановки. Попробовал и справился с первого раза. Через год в честь Дня Победы улучшил свой результат до 1945, а потом узнал, что по этой дисциплине фиксируются рекорды, и решил вступить в борьбу, - говорит Андрей Шевченко.

У него своя собственная методика выполнения берпи - минута работы чередуется с минутой перерыва, больший отдых он может позволить себе лишь после каждого часа, но не более десяти минут.

Спортсмен уверен, что берпи - самое доступное и эффективное упражнение для избавления от лишнего веса. Во время него работают все группы мышц, а интервальные тренировки позволяют быстро добиться желаемого результата. Два года назад на соревнованиях по силовому экстриму он перенес перелом позвоночника. Врачи говорили, что со спортом придется завязать, но Андрей самостоятельно прошел реабилитацию и вернулся к изнуряющим тренировкам.

А как у соседей?

Самарец-бодибилдер Андрей Шокин завоевал титул "Мистер Вселенная". На днях он вернулся с соревнований в Южной Корее, где в третий раз в сложном состязании с силачами планеты завоевал этот почетный титул.

- Я безгранично люблю свою Родину - Россию. И смог уже в который раз доказать всему миру, что российские спортсмены всегда были, есть и будут сильнейшими, - говорит сам Андрей Шокин.

Андрей работает персональным тренером по бодибилдингу в одном из спортклубов Самары, а кроме того проводит семинары и мастер-классы для тренеров и продвинутых "физкультурников". Примечательно, что уже на следующий день после возвращения на Волгу из Южной Кореи он пришел на тренировку в спортзал.