Одной из визитных карточек Нижнего Новгорода стали мозаичные панно, размещенные в трех арках кремля в 2014 году.

При ближайшем рассмотрении на мозаичном панно можно увидеть лица фронтовиков. Фото: Николай Нестеренко

Они созданы из тысяч маленьких фотографий военной поры, которые издали смотрятся как картины, прославляющие оружие Победы. На одном из панно - танк Т-34, на втором - установка бесствольной полевой реактивной артиллерии БМ-13, которую ласково называли "катюшей", а на третьем - истребитель Ла-7. Эта и другая военная техника выпускалась в годы войны в Горьком.

Соседние пустующие арки могут занять панно, выполненные в такой же технике - проект под названием "Нижегородский мемориал Славы русского оружия" обсудили 27 июня на круглом столе в здании Законодательного собрания Нижегородской области. Его инициаторы - фотохудожник Игорь Пшеницын (автор трех панно, открытых в 2014-м), руководитель представительства - общественной приемной в Нижегородской области Комитета Госдумы РФ по обороне Сергей Васильев и редакция нижегородского филиала "Российской газеты".

Не секрет, что горьковчане внесли огромный вклад в Победу. Историки утверждают: Горький по объемам военного производства сопоставим с Уралом. Нижний Новгород продолжает производить самое современное оружие и поныне. Поэтому город, возможно, как никакой другой заслуживает мемориала Славы русского оружия.

Планируется, что панно будут дополнены элементами виртуальной реальности, разработанными детским технопарком "Кванториум". Сбор фотоматериалов для мемориала должен быть завершен к 75-летию Победы, а создание и монтаж панно - к 800-летию Нижнего Новгорода, то есть в 2021 году.

Кстати, по словам участников круглого стола, именно сбор фотоматериалов станет мощным воспитательным фактором для подростков: листая старые семейные альбомы, они узнают много нового о своих предках.

В качестве вариантов размещения мемориала предлагался парк "Патриот", набережная Гребного канала. Но оптимальным вариантом можно считать место у стены Нижегородского кремля, где выставлена техника военных времен.

Выступившая на круглом столе министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная не исключила, что именно там и будет установлен мемориал.

- Предложение, подготовленное участниками обсуждения, будет рассмотрено губернатором Нижегородской области, - заключила она.

Справка "РГ"

Стоимость каждого фотоколлажа (как правило, это квадрат три на три метра), включая разработку, производство и монтаж, составляет около 500 тысяч рублей. Для нашего города панно будут представлять собой панорамы создания оружия Победы и картины из сегодняшней жизни оборонных заводов.