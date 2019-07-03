В Самаре обнаружили тайник с взрывными устройствами

В Самаре силовики нашли крупный схрон с оружейным арсеналом и самодельными взрывными устройствами. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

Тайный склад обнаружили сотрудники регионального управления ФСБ в дачном массиве "Сок", который расположен в Красноглинском районе Самары.

Из тайника изъяли сразу три самодельных радиоуправляемых взрывных устройства, две тротиловые шашки мощностью по 0,2 килограмма, а также механизм радиокомандного действия. Кроме того, здесь был припрятан автомат Калашникова, три магазина к нему, столько же ручных гранат, запалы к ним и несколько сотен патронов различного калибра, уточнили силовики.

Как предполагают правоохранители, схрон принадлежит ныне умершему лидеру гремевшей в 90-е годы местной ОПГ "Законовские". Для чего преступники собирались использовать такой арсенал, не уточняется.

Все изъятое отправят на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, следствию предстоит выяснить, кто еще помимо главаря банды причастен к незаконному обороту оружия и взрывчатки.