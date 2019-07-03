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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Саранча атакует

В Самарской области объявили ЧС из-за нашествия вредителя
Текст: Анна Шепелева ("Российская газета", Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(7902)
В двух районах и двух городах Самарской области объявили режим ЧС из-за угрозы поражения озимых и яровых саранчой.
На юге России саранча появилась сразу в нескольких регионах. Фото: Максим Коротченко. На юге России саранча появилась сразу в нескольких регионах. Фото: Максим Коротченко.
На юге России саранча появилась сразу в нескольких регионах. Фото: Максим Коротченко.

Распространение саранчи зафиксировано на четырех территориях в Волжском, Красноармейском районах и в городах Новокуйбышевск (город-спутник Самары) и Чапаевск. В последнем, как сообщило правительство региона, развернули штаб по ликвидации ЧС. Дело в том, что под Чапаевском расположен "Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон". В последнее время земли этого федерального казенного предприятия сильно заросли. Именно здесь специалисты обнаружили рассадник особо опасного вредителя.

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства РК
Почему саранча атакует сельхозугодья юга России

Как пояснили "РГ" в областном минсельхозе, это самарская саранча, она намного мельче южной и азиатской. Как заверили в ведомстве, урожай как озимых, так и яровых цел. Поля обработали еще в прошлом месяце. Чтобы остановить распространение опаснейших вредителей, уже проведена химическая обработка пораженных зон на площади 3,3 тысячи гектаров. Сейчас активная авиахимобработка продолжается только непосредственно над полигоном. Региональный минсельхоз предупредил население близлежащих поселков и дачных массивов, что химобработка будет производиться до десятого июля. Самарцев попросили не посещать пораженные территории в это время, а также убрать пасеки и не выпускать пастись коз и коров.

По данным Россельхозцентра по региону, ситуация локализована, ведется ежедневный мониторинг. На качестве и безопасности урожая обработка, как заверил "РГ" руководитель ведомства Андрей Ершов, не отразится. Зато точно поможет пресечь размножение и распространение саранчи, как раз способной уничтожить посевы.

Тем временем

На юге России саранча проявилась сразу в нескольких регионах. Вредные насекомые представлены здесь тремя видами: мароккская и азиатская саранча, а также итальянский прус. У них разные ареалы: одни больше любят долины рек, другие - степные зоны. Несколько разнятся и их пищевые предпочтения. В Волгоградской области удару подверглись три района Заволжья: Ленинский, Среднеахтубинский и Быковский.

Фото: iStock
Видео: Волгоградскую область атаковали полчища саранчи

Выявленные очаги локализованы - обработано 4,5 тысячи гектаров. Прошлым летом итальянский прус перелетел с необрабатываемых земель в соседнем регионе. Еще весной обследование позволило выявить места кладок яиц. Своевременное выявление позволило принять меры, чтобы сократить численность вредителей до неопасных показателей. Однако сейчас распространению саранчи способствуют жара и сухость. В некоторых районах дневная температура воздуха уже перешагивала за 40 градусов. Для насекомых это оптимальная погода.

В Калмыкии ситуация еще серьезнее. Поражены 50 тысяч гектаров. Земли обработали инсектицидами с помощью наземной техники и авиации. В министерстве сельского хозяйства Калмыкии отметили, что вредители появились в тех районах, где их не было в прошлом году. Значит, обработка летом 2018 года дала результаты.

Подготовил Роман Мерзляков (Волгоград)

Экономика АПК Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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