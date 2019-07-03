Жительница Пермского края отсудила у застройщика 600 тысяч рублей

Нерадивые пермские строители возместят владельцу новых квартир причиненный ущерб в пятикратном размере. Такое решение принял местный суд.

В 2016 году жительница Кудымкара заключила договор с фирмой "ТПК "Мирный" на строительство жилья. Застройщик тогда возводил два трехэтажных дома на окраине города. Женщина решила приобрести три однокомнатные квартиры общей площадью 49,2 квадратных метра и заплатила 2,2 миллиона рублей.

Деньги покупательница внесла сразу же и стала ожидать окончания строительства. Однако когда оно было завершено и женщина увидела свое жилье, то была немало поражена.

Квартиры и так небольшие по метражу, а оказалось, что застройщик еще уменьшил их. После проведенных замеров выяснилось, что жилье меньше положенного аж на восемь квадратных метров. Кроме того, там нашлось множество различных дефектов и недостатков. "Не было унитазов, раковин, вообще никакой сантехники, хотя по договору она должна быть установлена, - говорит Екатерина Карпецкая, представитель Кудымкарского городского суда. - В квартирах сырость, на подоконниках вода, не было даже дверных ручек".

Естественно, что покупательница высказала претензии застройщику. Но никакой реакции не последовало. Поняв, что толку от общения со строителями не будет, женщина решила устранить недостатки самостоятельно. Она наняла рабочих, которые и сделали ремонт. После подсчета всех расходов выяснилось, что ее затраты составили 53 тысячи рублей.

В краевом управлении Роспотребнадзора, куда обратилась женщина, ей помогли составить заявление в суд и обосновать сумму иска. В результате заявительница выиграла процесс, на который, кстати, представители застройщика даже не пришли.