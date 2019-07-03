Исследование сибирских ученых включили в учебник США по криминалистике

Работу новосибирских генетиков и нейробиологов, посвященную совершению жестоких преступлений, цитируют авторы учебника по криминалистике для американских студентов.

Как рассказали в пресс-службе НГУ, детали исследования раскрываются в десятом издании классического учебника "Criminology: Explaining Crime and its Context". Это пособие не случайно выдержало столько переизданий, оно считается одним из наиболее авторитетных в мире, а работа новосибирских ученых стала первым за двадцать лет исследованием, полностью проведенным в России и включенным в зарубежный учебник такого уровня.

По словам ректора НГУ Михаила Федорука, эта работа стала ярким примером междисциплинарного исследования. Оно находится на стыке криминалистики, психологии и психиатрии, молекулярной нейробиологии, медицинской генетики, а также методов современной прикладной статистики.

Над изучением возможной связи между совершением жестоких преступлений и генами, ответственными за развитие синдрома дефицита внимания и гиперактивности, трудились специалисты Новосибирского государственного университета, Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН, и еще нескольких сибирских НИИ. Теория тесного сопряжения синдрома дефицита внимания с совершением тяжких преступлений получает все большую популярность, однако, как выяснили исследователи, не имеет под собой оснований.

- Мы лишь продемонстрировали, что многие жестокие и тщательно спланированные преступления, приведшие к убийству, никак не связаны с данным синдромом, - отмечает нейробиолог кафедры физиологии НГУ Петр Меньшаков. - У таких "хладнокровных" злоумышленников не наблюдается импульсивной агрессии, и растут они у социально благополучных родителей. В то же время у этих преступников хорошо развита "холодная", спланированная агрессивность, наличие которой тесно сопряжено с некоторыми малоактивными формами рецептора дофамина DRD4 у таких лиц.

По словам ученого, исследование доказывает, что данные медицинской карты или генетического анализа, само наличие у человека гиперактивности или определенных аллелей генов не могут служить доказательством вины человека. Гены, как утверждают исследователи, лишь формируют своего рода почву, на которой формируется личность. Ее мотивы и стремления же создает окружающая среда. Это в свою очередь доказывает и значимость сбалансированного воспитания.

- По возможности поведение детей необходимо исправлять не таблетками, которые лишь на время корректируют работу рецепторов, а немедикаментозным путем - через тренировку внимательности, памяти, воспитание и развитие самоконтроля, - уверен Петр Меньшаков. - Будущие исследования покажут, насколько популярные на Западе таблеточные методы коррекции гиперактивности влияют на развитие креативности и гибкости мышления.