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03.07.2019 20:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тяжелый урок

Какие выводы сделает Приангарье из паводка
Текст: Екатерина Дементьева (Российская газета", Иркутская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(7902)
По мере того, как спадает вода в затопленных районах Иркутской области, становится очевиден масштаб трагедии. Власти подсчитывают ущерб, оценивают потери, но правильнее говорить не о "потерях", а о том, что для сотен семей все начинается с нуля. Без дома, без имущества, без хозяйства, для многих без документов, но часто - с кредитами. А главное - без понимания, что делать.
Возвращать ли смытые водой дома на прежнее место или строить новое жилье на возвышенности - это предстоит решить в ближайшее время. Фото: ФКУ "УПРДОР "ПРБАЙКАЛЬЕ" Возвращать ли смытые водой дома на прежнее место или строить новое жилье на возвышенности - это предстоит решить в ближайшее время. Фото: ФКУ "УПРДОР "ПРБАЙКАЛЬЕ"
Возвращать ли смытые водой дома на прежнее место или строить новое жилье на возвышенности - это предстоит решить в ближайшее время. Фото: ФКУ "УПРДОР "ПРБАЙКАЛЬЕ"

Несмотря на то, что экстренные службы и власти сообщают о входе в плановый режим работы, на местах хватает неразберихи. Пострадавших успокаивают, что это лишь человеческий фактор, все внесут и все исправят. Все-таки почти 7 тысяч человек уже благополучно получили эту помощь. Но люди до сих пор в шоке, и их острая реакция тоже понятна. Каждая новость порождает массу эмоций. В Нижнеудинске обсуждают продовольственный паек: зачем-то нам макароны (почти во всем городе нет света и дефицит воды. Из Чунского района передают, что до малых деревень, которые смыло почти так же, как и Тулун, помощь и внимание экстренных служб пока не добрались - они отрезаны от большого мира. Утверждают, что власти не предупреждали о наводнении. Тут же говорят, что предупреждали, но люди не захотели покидать свои дома.

Фото: Пресс-служба ОК
ОТР проведет Марафон в поддержку пострадавших от паводка в Иркутской области

"Люди разные, говорят поэтому тоже разное, - миролюбиво рассуждает Артем Петернев, председатель общественной организации инвалидов "Доверие" из Нижнеудинска. Артем очень устал. По его словам, их организация в первые дни принимала до трех тысяч человек в сутки. Сейчас поток 700-900 человек, и это, считают волонтеры, почти штатная ситуация. - Даем питание, воду, предметы личной гигиены. Рядом пункт по выдаче вещей. Наш пункт выдает то, что удается собрать. МЧС говорит, что суточный паек - это 2000 калорий, или 250 рублей. У нас пайки значительно больше. Кроме того, мы выдаем картошку, капусту и лук".

Власти сейчас решают насущные вопросы - разместить, накормить, восстановить документы, выплатить компенсации. Но вскоре им предстоит заняться восстановлением жилья. И тут, считают специалисты, надо серьезно подумать, как это сделать.

"До 90-х годов прошлого века дома строили хоть и рядом с рекой, но на возвышенности. Существовало районирование территорий, запрет строить в затопляемых участках. А потом эти нормативы перестали соблюдать. В результате сегодня во многих населенных пунктах, даже в самом Иркутске, пойма оказалась застроена. Сейчас как минимум снесенные водой дома не надо возвращать на место - надо переселять людей на возвышенность", - отмечает академик Игорь Бычков, директор Института динамики систем и теории управления СО РАН.

Фото: Николай Полыскалов-Шинкаренко/ТАСС
Путин подписал указ о мерах по ликвидации паводка в Иркутской области

Академик указывает на необходимость провести большую работу в регионе - и не только в пострадавших районах, а везде, где возможны подобные катаклизмы. Провести зонирование населенных пунктов, вернуть запрет на строительство на затопляемых территориях. А главное - начать строить и восстанавливать гидротехнические сооружения на малых реках - дамбы, селезащиту и т.п. В каком-то смысле региону повезло, что дожди не прошли восточнее - иначе подобный катаклизм случился бы на берегу Байкала, а там к людской трагедии и социально-экономической катастрофе добавилась бы экологическая.

"И конечно, нужно заниматься просвещением людей. В Японии, где частые землетрясения и цунами, периодически проводятся тренировки для населения - куда бежать, где безопасная зона, как действовать в условиях стихии. Правильно или нет сработали власти, МЧС в данном конкретном случае у нас, люди ли не желали покидать дома или не было оповещения - будет решать специальная комиссия. Но из случившегося Иркутская область должна сделать правильные выводы", - подчеркивает Бычков.

Кто должен бить тревогу

Сейчас, когда пик наводнения в Иркутской области пошел на спад, начинается "разбор полетов" и логичными становятся вопросы: как такое масштабное бедствие оказалось неожиданным и для властей региона, и для населения? Предупреждения же и прогнозы о ливнях были.

Накануне в пресс-службе МЧС России сообщили агентству ТАСС, что ведомство вовремя предупредило жителей Иркутской области о неблагоприятном метеопрогнозе еще 24 июня. Но сами жители Иркутской области это отрицают и жалуются на едва ли не полное отсутствие информации о грозящей опасности. В МЧС на это резонно отвечают, что обязанность информирования населения давно передана на муниципальный уровень. Но власти региона не спешат посыпать голову пеплом, ссылаясь на то, что координация действий при надвигающихся катаклизмах в стране лежит на МЧС.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 20 человек

Разобраться, кто виноват в такой ситуации, действительно непросто. Некоторые происшедшее в Иркутске сравнивают с трагедией в Крымске. Но в Крымске ситуация развивалась совсем иначе. В кубанский райцентр вода пришла одномоментно, и за час все прекратилось. Там при всем желании крайне сложно было заранее предупредить жителей станицы и начать своевременную эвакуацию. В Иркутской же области неблагоприятные явления начали проявлять себя 24 июня, а пик паводка пришелся лишь на 28 июня.

"24 июня ГУ МЧС по Иркутской области сообщило о колебаниях уровня воды в реках региона из-за обильных осадков, прошедших накануне", - сообщили ТАСС в МЧС России. И действительно, на региональном сайте главка МЧС сохранилось сообщение по этому поводу. То есть все прогнозы у всех компетентных органов были.

Но тогда вопрос: как же так получилось, что погибло столько людей? По данным МЧС на утро 29 июня, в 31 населенном пункте четырех муниципальных районов (Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском) были подтоплены 3735 жилых дома с населением 9063 человека, в том числе 2087 детей. Вода накрыла 32 социально значимых объекта, 3747 приусадебных участков. Подтоплены 17 участков автомобильных дорог.

В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Нынешнюю ситуацию в Иркутске можно сравнить с событиями 2013 года в Приморье. В зоне паводка оказались три огромных региона. Подтопило два города (Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре) и три райцентра. И ни один местный житель не погиб. Тогда неоднократно проводились заседания комиссий по ЧС и был заранее введен режим ЧС федерального уровня. То, что отсутствовало сейчас.

Нет ответа и на вопрос: если был негативный прогноз по ливням, почему не началось укрепления дамбы? Кстати, гидрологи при разговоре с корреспондентом "РГ" указали еще на одну причину, которая могла существенно усилить действие стихии. Иркутская область держит лидирующее место по вырубкам леса, как легальным, так и нелегальным. Когда начались дожди и с Саян потекли бурные потоки, они не встретили преграды на пути, хотя тайга, если бы ее не вырубили, могла бы серьезно затормозить скорость воды. Этот фактор также мог и должен был бы учитываться в моделировании ситуации с паводком.

Подготовил Тимофей Борисов

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