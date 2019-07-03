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03.07.2019 10:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Красноярец устроил стрельбу из-за громкой музыки

Текст: Дмитрий Мальков (Красноярск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Красноярске полиция задержала 54-летнего мужчина напавшего с ружьем на отдыхавшую под громкую музыку компанию.

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Произошедший конфликт оказался снят случайным очевидцем на видео и выложен в социальных сетях. На нем видно, как человек с ружьем подбегает к компании мужчин и начинает с ними ругаться. В ходе перепалки задержанный выстрел из ружья и просто ушел.

В ГУ МВД по краю "РГ" сообщили, что имеются пострадавшие. Один из участников происшествия получил огнестрельное ранение руки. После задержания он пояснил, что ни в кого не целился и стрелял в сторону. Вероятно, полагают в полиции, пуля просто отрикошетила.

По предварительной версии, причиной конфликта стала громкая музыка, которую слушала компания молодых людей. Мужчина требовал выключить звук, но ему отказали.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". У мужчины изъяли ружье, которое было зарегистрировано.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
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