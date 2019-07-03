Практически каждая четвертая женщина трудоспособного возраста в России умирает от новообразований (23,8 процента), почти столько же (22,9 процента) - от болезней системы кровообращения, немногим меньше (19,2 процента) - от внешних причин, к которым относятся в том числе убийства, самоубийства, гибель в дорожно-транспортных происшествиях или на работе. Об этом "Российской газете" рассказали в Минздраве России.

Гораздо реже женщины трудоспособного возраста умирают от болезней системы пищеварения (11,2 процента) и органов дыхания (3,1 процента).

Реже всего женщины в расцвете сил умирают на Кавказе, чаще всего - в Тыве и на Чукотке

В целом коэффициент смертности женщин в этом возрасте составляет 209,4 на 100 тысяч человек (данные на 2017 год, более свежих еще нет). По сравнению с 2016 годом показатель снизился на 6,9 процента.

Меньше всего женщин трудоспособного возраста умирает в Ингушетии (54,1 на 100 тысяч, практически в четыре раза меньше, чем в среднем по России), Дагестане (75,7), Чечне (93,6), Карачаево-Черкесии (93,8), Кабардино-Балкарии (116,8). Хорошо с этим показателем в Северной Осетии (126,1), Калмыкии (137,0), Москве (142,6), Ставропольском крае (145,9), Ямало-Ненецком автономном округе (146,8).

Но есть регионы и с диаметрально противоположной ситуацией. Например, в Тыве женщин трудоспособного возраста умирает вдвое больше, чем в среднем по России (440,8 на 100 тысяч). Лучше, но не намного, на Чукотке (387,3), в Кемеровской (337,8), Новгородской (313,4), Иркутской (313,3), Амурской (300,7), Тверской (285,6) и Псковской областях (285,5), а также в Хабаровском (284,2) и Приморском (278,7) краях.

Если в России умирает 209,4 молодые женщины на 100 тысяч, то 23,8 процента от этой цифры - это 50 человек на сто тысяч. Столько умирает от онкологических заболеваний. По словам эксперта Лиги здоровья нации, директора Евразийской федерации онкологии Сомасундарама Субраманиан, это очень большой показатель по сравнению со странами Европы и США, где, например, рак молочной железы перестал быть смертельной болезнью. Там он выявляется, как правило, на ранних стадиях - первой или второй, и абсолютное большинство женщин от него вылечиваются. В России другая картина. Тут чаще всего о болезни становится известно на второй или третьей стадии, и остается в живых гораздо меньше женщин. А рак молочной железы и шейки матки - самые распространенные виды онкологических заболеваний у женщин в нашей стране. Причина - системные проблемы в здравоохранении.

"Например, в России катастрофически не хватает квалифицированных врачей, в том числе гистологов, цитологов. Их почти не готовят. Проблема настолько велика, что если срочно не принять меры, в ближайшие годы нам придется приглашать медицинские кадры из-за рубежа", - говорит эксперт.

Кроме того, плохо подготовлены врачи других специализаций - они мало знают об онкологических заболеваниях и не всегда могут их заподозрить у пациентов, продолжает Субраманиан.

Регулярное прохождение качественной диспансеризации, конечно, поможет выявляемости таких заболеваний на ранних стадиях и более успешному лечению, хотя при уровне подготовки врачей не онкологического профиля на данный момент результаты, возможно, будут еще не такими хорошим, как хотелось бы. "Если сейчас бросить все силы на подготовку кадров и выстроить доступную населению систему здравоохранения, в течение 10 лет мы сможем улучшить ситуацию", - сказал он.

По внешним причинам женской смертности Россия также сильно отстает от европейских стран, отмечает директор Института демографии НИУ "ВШЭ" Анатолий Вишневский. Влияет на этот показатель и чрезмерное употребление алкоголя.