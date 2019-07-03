Вода, поступающая в квартиры жителей поселка Карагайлинский Киселевского городского округа в Кузбассе, загрязнена паразитами. Этот вопиющий факт подтвердили специалисты в рамках проверки, которую организовала прокуратура области. Муниципальное предприятие, которое обслуживает местную систему водоснабжения, включая подземные скважины, уличили в многочисленных нарушениях.

На воду с червями карагайлинцы жалуются уже второй месяц. За это время они даже научились различать по внешнему виду и подразделять на группы мелких существ, извивающихся у них в стаканах, кастрюлях и прочих емкостях. При этом результаты анализов воды, на которые ссылались местные чиновники, свидетельствовали: существенных отклонений нет. Хотя черви продолжали выползать из-под крана, забивая фильтры. Последние, как и банки с "червивой" водой, люди неоднократно предъявляли представителям власти. Один из них - замглавы Киселевска по ЖКХ - не выдержал и демонстративно выпил "живую" воду, заявив, что давно предпочитает ее хлорированной. Червя же при этом назвал личинкой комара. Но жителей это не успокоило.

- Роспотребнадзор проверил исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства в Карагайлинском, и лабораторные исследования проб питьевой воды показали превышение нормативов по мутности и жесткости, а в одной из проб обнаружены биологические объекты, - уточнила старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - Кроме того, установлено, что холодной водой из подземных скважин поселок обеспечивает муниципальное предприятие "Исток", у которого в нарушение федерального законодательства нет лицензии на пользование недрами, и охранная зона скважин не установлена. У предприятия нет и инвестиционной программы, которая должна включать в себя планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с нормами. Кроме того, производственный контроль организован ненадлежащим образом, а отбор проб, лабораторные исследования и испытания проводятся нерегулярно.

Прокурор Киселевска возбудил в отношении МП "Исток" дело об административном правонарушении. Материалы направили в Росприроднадзор. Руководителю предприятия внесено представление, как, впрочем, и главе города. Однако подвоз воды жителям никто не организовал. А паразиты продолжают "течь" - водопровод по-прежнему функционирует.

Очевидно, признание самого факта загрязнения воды паразитами - только начало пути к устранению нарушений. Сообщается, что по итогам проверки Роспотребнадзор даст оценку безопасности использования воды (а вдруг червячки все-таки безвредны?). Жителям пообещали: если будут основания применить меры реагирования, их применят. "РГ" будет следить за развитием событий.

Между тем

Областные власти приняли решение о строительстве нового водовода протяженностью пятнадцать километров от поселка Карагайлинского через Прокопьевский район до поселка Краснобродского. Характеристики объекта, который должен обеспечить надежное и качественное водоснабжение, как и предстоящие затраты, уточняются. Всего же на то, чтобы привести в порядок водопроводные сети, Кузбассу, по самым предварительным подсчетам, требуется не менее 8,8 миллиарда рублей.