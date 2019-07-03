ОТР проведет Марафон в поддержку пострадавших от паводка в Иркутской области

Общественное телевидение России 4 июля в прямом эфире проведет Марафон помощи пострадавшим в результате наводнения в Иркутской области. Он будет идти пять часов - с 13 до 15 часов и с 18 до 21 часа по московскому времени, сообщили в ОТР.

В ходе Марафона помощи будут показаны истории спасения и выживания людей из зоны стихийного бедствия, разрушенные поселки области. Также будут интервью со спасателями и врачами, волонтерами из разных регионов страны, которые помогают пострадавшим жителям Приангарья.

Марафон поддержат актеры, предприниматели, благотворители. Кроме того, такая возможность будет у зрителей ОТР. Чтобы помочь пострадавшим от паводка, им достаточно отправить на номер 3949 sms-сообщение со словом "Иркутск" и суммой пожертвования, например, "300". Также зрители смогут позвонить в прямой эфир по номеру: 8-800-222-00-14 или отправить сообщение на номер: 5445, чтобы высказать слова поддержки, предложить свою помощь тем, кто нуждается в ней больше всего.

Социальная сеть Одноклассники покажет онлайн-марафон в прямом эфире. Трансляция будет проходить 4 июля в группе ОТР: с 13:00 до 15:00 и 18:00 до 21:00 по московскому времени.



Пользователи ОК смогут помочь пострадавшим от наводнения и внести свои пожертвования с помощью кнопки "Поддержать" и сервиса Donation Alerts. Кнопка будет доступна на странице трансляции. Сбор средств организован при поддержке сервиса "Добро.Mail.ru" и пройдёт через фонд "Справедливая помощь". Cредства будут направлены на поддержку добровольческих отрядов, задействованных в помощи пострадавшим.