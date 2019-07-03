Новости

Алибасов представил новое доказательство того, что он не симулянт 20:05
Как стоимость владения влияет на выбор автомобиля 20:05
ОТР проведет Марафон в поддержку пострадавших от паводка в Иркутской области 19:26
Участок Филевской линии метро в Москве закроют на два дня 19:19
Покраснение лица после алкоголя указывает на серьезные заболевания 19:19
Путин поручил утвердить план совершенствования госуправления 19:12
Фото: Брайан Крэнстон и Аарон Пол снова заинтриговали 18:55
Сиделку признали виновной в убийстве старейшей сотрудницы Мариинки 18:55
Путин назначил нового замглавы МЧС 18:36
Путин освободил от должностей трех генералов 18:34
Шойгу поручил вернуть "в строй" пострадавший от пожара глубоководный аппарат 18:34
Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона 18:24
У жителя Ленобласти нашли 482 куста конопли и автомат Калашникова 18:22
Семья Началовой пригрозила судом организаторам "туристических панихид" 18:22
В Кремле рассказали о планах масштабно отметить юбилей Победы 18:19
Путин уволил сразу четырех генералов 18:17
Футболист Андрей Аршавин развелся с женой Алисой Казьминой 18:16
На Кубани продавцов шаурмы оштрафовали на 4,2 млн рублей 18:14
У побережья Хорватии туристы увидели акулу 17:53
Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров 17:50
Идея независимости проходит через все поколения белорусов 17:50
Гаспарян со слезами снялась с Уимблдона из-за травмы 17:50
Жителям Дальнего Востока в этом году будет доступна ипотека под 2% 17:49
На острове друидов нашли замаскированный под холм 4000-летний объект 17:47
Что готовит нам новый Hyundai Creta 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
03.07.2019 19:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

ОТР проведет Марафон в поддержку пострадавших от паводка в Иркутской области

Общественное телевидение России 4 июля в прямом эфире проведет Марафон помощи пострадавшим в результате наводнения в Иркутской области. Он будет идти пять часов - с 13 до 15 часов и с 18 до 21 часа по московскому времени, сообщили в ОТР.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 20 человек

В ходе Марафона помощи будут показаны истории спасения и выживания людей из зоны стихийного бедствия, разрушенные поселки области. Также будут интервью со спасателями и врачами, волонтерами из разных регионов страны, которые помогают пострадавшим жителям Приангарья.

Марафон поддержат актеры, предприниматели, благотворители. Кроме того, такая возможность будет у зрителей ОТР. Чтобы помочь пострадавшим от паводка, им достаточно отправить на номер 3949 sms-сообщение со словом "Иркутск" и суммой пожертвования, например, "300". Также зрители смогут позвонить в прямой эфир по номеру: 8-800-222-00-14 или отправить сообщение на номер: 5445, чтобы высказать слова поддержки, предложить свою помощь тем, кто нуждается в ней больше всего.

Социальная сеть Одноклассники покажет онлайн-марафон в прямом эфире. Трансляция будет проходить 4 июля в группе ОТР: с 13:00 до 15:00 и 18:00 до 21:00 по московскому времени.

Пользователи ОК смогут помочь пострадавшим от наводнения и внести свои пожертвования с помощью кнопки "Поддержать" и сервиса Donation Alerts. Кнопка будет доступна на странице трансляции. Сбор средств организован при поддержке сервиса "Добро.Mail.ru" и пройдёт через фонд "Справедливая помощь". Cредства будут направлены на поддержку добровольческих отрядов, задействованных в помощи пострадавшим.

Пресс-служба ОК

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод
Спикером Европарламента избран итальянец Давид-Мария Сассоли
В Тюмени введен план "Перехват" после стрельбы в торговом центре
В Минздраве сообщили, от чего умирают женщины в России