Путин подписал указ о мерах по ликвидации паводка в Иркутской области

Владимир Путин заявил о подписании указа, посвященного мерам по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Об этом президент сказал на совещании с членами правительства.

Глава государства уточнил, что речь идет о поручениях, которые он дал на совещании в Братске, где речь шла о ситуации в подтопленных населенных пунктах.

- Сегодня они все оформлены в указ президента, - уточнил президент. - Прошу вас руководствоваться этим документом в организации работы на этом направлении.

На совещании 29 июня президент, в частности, поручил развернуть дополнительные пункты временного размещения и оснастить их всем необходимым. Также необходимо было оповестить население. Еще одна задача от президента - не откладывая, наметить план действий по восстановлению жилья. "Нужно сделать все, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступят холода", - добавил Путин. Он назвал необходимым восстановить не только жилье, но и все пострадавшие от паводков объекты инфраструктуры, здравоохранения и образования.

Президент, кроме того, дал поручение организовать для детей из пострадавших районов отдых в летних лагерях по всей стране. При этом младшие дети должны быть размещены вместе с родителями, распорядился Путин.

Еще одна задача касалась выплат пострадавшим, а также контроля над ценами. Товары первой необходимости в пострадавшей от стихии области подорожать не должны. Путин поручил контролировать эту сферу ФАС и МВД, ведь нельзя дать спекулянтам наживаться на горе людей. По итогам совещания президент распорядился создать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, ее возглавил вице-премьер Виталий Мутко.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального ГУМЧС, всего в области подтопленными остаются около 4 тысяч жилых домов.