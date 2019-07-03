Путин подписал указ о мерах по ликвидации паводка в Иркутской области

Новости

Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона 18:24
У жителя Ленобласти нашли 482 куста конопли и автомат Калашникова 18:22
Семья Началовой пригрозила судом организаторам "туристических панихид" 18:22
В Кремле рассказали о планах масштабно отметить юбилей Победы 18:19
Путин уволил сразу четырех генералов 18:17
Футболист Андрей Аршавин развелся с женой Алисой Казьминой 18:16
На Кубани продавцов шаурмы оштрафовали на 4,2 млн рублей 18:14
У побережья Хорватии туристы увидели акулу 17:53
Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров 17:50
Идея независимости проходит через все поколения белорусов 17:50
Гаспарян со слезами снялась с Уимблдона из-за травмы 17:50
Жителям Дальнего Востока в этом году будет доступна ипотека под 2% 17:49
На острове друидов нашли замаскированный под холм 4000-летний объект 17:47
Что готовит нам новый Hyundai Creta 17:42
Археологи отправились в Югру по следам новгородских ушкуйников 17:41
Кузнецова: В России ежегодно от рук преступников погибает около 2700 детей 17:40
Названы лучшие породы собак для пожилых людей 17:38
В Петергофе появится бесплатная парковка для туристических автобусов 17:30
В Сочи рабочий погиб после падения в 20-метровый колодец 17:28
В Кронштадте пройдет первый фестиваль гребно-парусных видов спорта 17:23
В Югре школьника госпитализировали с ботулизмом после употребления рыбы 17:14
Путин поручил Минфину контролировать снижение ставок по ипотеке 17:13
Москвич получил 71 штраф за одну поездку на каршеринге 17:08
В США ресторан приобрел популярность благодаря необычному пункту в меню 17:07
ПАСЕ напомнила Украине о необходимости приглашать наблюдателей на выборы 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
03.07.2019 17:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин подписал указ о мерах по ликвидации паводка в Иркутской области

Текст: Татьяна Замахина
Владимир Путин заявил о подписании указа, посвященного мерам по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Об этом президент сказал на совещании с членами правительства.

Глава государства уточнил, что речь идет о поручениях, которые он дал на совещании в Братске, где речь шла о ситуации в подтопленных населенных пунктах.

- Сегодня они все оформлены в указ президента, - уточнил президент. - Прошу вас руководствоваться этим документом в организации работы на этом направлении.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 20 человек

На совещании 29 июня президент, в частности, поручил развернуть дополнительные пункты временного размещения и оснастить их всем необходимым. Также необходимо было оповестить население. Еще одна задача от президента - не откладывая, наметить план действий по восстановлению жилья. "Нужно сделать все, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступят холода", - добавил Путин. Он назвал необходимым восстановить не только жилье, но и все пострадавшие от паводков объекты инфраструктуры, здравоохранения и образования.

Президент, кроме того, дал поручение организовать для детей из пострадавших районов отдых в летних лагерях по всей стране. При этом младшие дети должны быть размещены вместе с родителями, распорядился Путин.

Еще одна задача касалась выплат пострадавшим, а также контроля над ценами. Товары первой необходимости в пострадавшей от стихии области подорожать не должны. Путин поручил контролировать эту сферу ФАС и МВД, ведь нельзя дать спекулянтам наживаться на горе людей. По итогам совещания президент распорядился создать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, ее возглавил вице-премьер Виталий Мутко.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального ГУМЧС, всего в области подтопленными остаются около 4 тысяч жилых домов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Регионы Президент Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин говорил с нидерландским премьером о малазийском самолете
Спикером Европарламента избран итальянец Давид-Мария Сассоли
В Тюмени введен план "Перехват" после стрельбы в торговом центре
В Минздраве сообщили, от чего умирают женщины в России
В России проведут детальный анализ правил дорожного движения