В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Сразу на двух территориях Иркутской области в связи с масштабными лесными пожарами введен режим ЧС. Огненная стихия бушует в Жигаловском и Усть-Илимском районах.

- На севере региона действуют высокие и чрезвычайные классы пожарной опасности, в лесах Жигаловского и Усть-Илимского района на сегодняшний день зарегистрировано девять крупных очагов. Всего в области действуют 47 природных пожаров на площади более 20 тысяч гектаров, - сообщили в ГУ МЧС по региону.

Согласно оценкам спасателей, в связи с установившейся ветреной и жаркой погодой повысились риски возникновения новых очагов природных пожаров и переходов огня на населенные пункты.

Постановлением предусмотрен полный запрет на посещение гражданами лесов и въезд в лес транспортных средств. Главам муниципальных образований находящимся на территории действия ЧС предписано находится в режиме повышенной готовности.