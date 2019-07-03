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03.07.2019 17:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Огненный вал

В Красноярском крае вспыхнули лесные пожары
Текст: Надежда Столярчук ( "Российская газета",  Красноярск)
В Красноярском крае объявлен режим ЧС: угрожающими темпами нарастает огненный вал. В то время как соседняя Иркутская область борется с последствиями наводнения, регион занял верхнюю строчку списка ФБУ "Авиалесоохрана" по количеству и площади лесных пожаров в России. На 48,7 тысячи гектаров зарегистрировано 95 очагов возгораний.
В ликвидации лесных пожаров участвуют более 810 человек и 90 единиц техники. Фото: Анатолий Белоногов. В ликвидации лесных пожаров участвуют более 810 человек и 90 единиц техники. Фото: Анатолий Белоногов.
В ликвидации лесных пожаров участвуют более 810 человек и 90 единиц техники. Фото: Анатолий Белоногов.

Сведения краевого министерства лесного хозяйства еще тревожнее: по данным ведомства, число пожаров перевалило за сотню, а площадь достигла 64 тысяч гектаров.

Полыхают в основном северные районы: Кежемский, Северо-Енисейский, Эвенкия. Здесь уже больше месяца не было дождей, а столбик термометра даже в тени не опускается ниже 34 градусов.

Здесь уже больше месяца не было дождей, а столбик термометра даже в тени не опускается ниже 34 градусов

Сложная ситуация и в Богучанском районе, где чудом удалось отстоять поселок Чунояр: пламя остановили всего в полутора километрах от околицы.

По словам и.о. главы муниципалитета Владимира Саара, в схватке с огнем задействованы более 350 человек и 30 единиц специализированной и тяжелой техники. Ожидается прибытие дополнительных сил, в том числе специального самолета "Авиалесоохраны", который способен искусственно вызывать осадки.

Фото: Николай Полыскалов-Шинкаренко/ТАСС
Путин подписал указ о мерах по ликвидации паводка в Иркутской области

В борьбу с пламенем включились и жители.

- Даем тракторы, людей отправляем, никто не отказывается, - рассказывает "РГ" руководитель одного из местных лесоперерабатывающих предприятий Владимир Нефедовский. - Богучаны считаются зелеными "легкими" края, каждый второй здесь связан с тайгой. Все кровно заинтересованы в том, чтобы ее отстоять. Очень ждем дождя, но синоптики не утешают: "Не раньше выходных".

Несмотря на все принятые меры, за сутки удалось потушить всего шесть пожаров на 1600 гектарах. В их ликвидации участвуют более 810 человек и 90 единиц техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляют более 20 воздушных судов.

Часть пожаров - в труднодоступной местности - населенным пунктам не угрожает. По словам чиновников, их просто отслеживают с помощью космического мониторинга.

- Прогнозируемые затраты на локализацию таких очагов превышают вред, который они могут причинить, - поясняют в краевом минлесхозе.

Между тем региональная Счетная палата и УФСБ по итогам прошлого года выявили серьезные нарушения, вызванные подобной экономией. По словам аудиторов, в 2018-м государство выделило краю на профилактику и борьбу с огнем гигантскую сумму - 1,3 миллиарда рублей. Тем не менее площадь пожаров за сезон выросла в три раза, составив 1,6 миллиона гектаров, а ущерб лесному фонду превысил четыре миллиарда.

В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

- Это значит, что меры по ликвидации пожаров принимались несвоевременно, - подчеркнули в Счетной палате.

Между тем

Добавляет тревог и вода. Северяне не знают, чего бояться больше - пожара или наводнения. Отбитому у пламени поселку Чунояр угрожает паводок: река Чуна уже затопила близлежащие участки. В соседнем с Богучанами Абанском районе вышла из берегов Бирюса. В зоне затопления оказались 30 приусадебных участков и 11 жилых домов, эвакуированы 57 человек, включая 14 детей

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Лесные пожары
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