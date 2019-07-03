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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Наслуженные миллионы

Прокурора подозревают в вымогательстве взятки
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(7902)
Следственный комитет России объявил, что его подразделение по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело против бывшего заместителя прокурора Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания, а ныне занимающего должность старшего помощника прокурора Ардонского района республики Сослана Созанова.

Прокурора подозревают в преступлениях сразу по двум статьям Уголовного кодекса - 290 "приготовление к получению взятки с вымогательством, в крупном размере" и 285 - "злоупотребление должностными полномочиями".

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По версии следствия, Созанов с февраля по август 2018 года, используя свои служебные полномочия, потребовал от руководителя одной из коммерческих фирм больше миллиона рублей за "общее покровительство".

Следователи СК России совместно с сотрудниками УФСБ уже провели 14 обысков и 12 выемок по месту работы и дома у подозреваемого и в ОМВД России по Пригородному району. Что нашли, следователи не перечисляют, лишь говорят, что "изъяты предметы, представляющие интерес для следствия".

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В СК подчеркивают - сотрудник районной прокуратуры оказался весьма состоятельным человеком - предварительная стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Созанова и его родственников, составляет около 200 миллионов рублей. Следствие объявило, что будет ходатайствовать о наложении на него ареста.

В настоящее время следователи проверяют задержанного на причастность "к совершению иных эпизодов преступной деятельности".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Борьба с коррупцией
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