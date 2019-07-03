Как выяснилось, администрации детских садов неправильно устанавливали расценки на свои услуги. После жалоб родителей сотрудники надзорного ведомства организовали проверку.
"В результате было установлено, что в республике вообще отсутствует нормативный акт, устанавливающий максимальный размер указанной платы и порядок его определения учредителями дошкольных образовательных организаций", - сообщили корреспонденту "РГ" в прокуратуре КЧР.
Правительство КЧР получило представление об устранении нарушений закона, а затем приняло соответствующее постановление.
В итоге максимальный размер родительской платы в детсадах Черкесска определен в сумме 1250 рублей, Карачаевска, Зеленчукского, Карачаевского и Прикубанского районов - 1100 рублей, а для остальных муниципалитетов и населенных пунктов - 1000.