В Карачаево-Черкесии региональная прокуратура добилась снижения родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях.

Как выяснилось, администрации детских садов неправильно устанавливали расценки на свои услуги. После жалоб родителей сотрудники надзорного ведомства организовали проверку.

"В результате было установлено, что в республике вообще отсутствует нормативный акт, устанавливающий максимальный размер указанной платы и порядок его определения учредителями дошкольных образовательных организаций", - сообщили корреспонденту "РГ" в прокуратуре КЧР.

Правительство КЧР получило представление об устранении нарушений закона, а затем приняло соответствующее постановление.

В итоге максимальный размер родительской платы в детсадах Черкесска определен в сумме 1250 рублей, Карачаевска, Зеленчукского, Карачаевского и Прикубанского районов - 1100 рублей, а для остальных муниципалитетов и населенных пунктов - 1000.